Российский рубль улетел на полугодовой максимум

Напомним, что вчера на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль подешевел ко всем валютам.





Курс доллара обвалился на 0,0161 BYN до 2,6073 BYN/USD и оставил максимум почти за четыре недели.





За предыдущие десять торговых сессий стоимость доллара выросла на 0,0435 BYN.





Курс евро подрос лишь на 0,0014 BYN до 3,1529 BYN/EUR. Евро за два дня подорожал на 0,0122 BYN, а до этого он находился на минимуме за 10 дней.





Курс российского рубля рванул вверх сразу на 0,0292 BYN до 3,5453 BYN/100 RUB — максимума за 182 дня.





За семь последних торговых сессий сотня российских рублей подорожала уже на 0,0598 BYN.









Центробанк России

Российский рубль на торгах Московской биржи к 11:30 отбросил доллар вниз на 1,06 рубля до 73,5187 российских рублей.





Евро подешевел на 76 копеек до 88,81 российских рублей — минимума за 2,5 месяца.