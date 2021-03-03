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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Курс биткоина вновь превысил $50 тыс.

Команда аналитиков FxPro связывает повышательную динамику курса биткоина с тем, что на рынке «быки и медведи играют в перетягивание каната, и оптимисты пока побеждают».

По оценкам аналитиков, покупатели до сих пор считали хорошим дисконтом ценовые уровни около $43 тыс, что было хорошим знаком для биткоина и всего крипторынка в целом.

Крипторынок сохраняет свою главную черту — волатильность, и технические индикаторы тому подтверждение. Участники крипторынка ждали взятия планки $50 тыс, чтобы понять, есть ли у биткоина в краткосроке возможность развить импульс роста до новых высот.
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