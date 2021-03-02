Ребус Романа Головченко

В списке 62 позиции продовольственных и непродовольственных товаров и 50 позиций лекарственных средств.





Чем вызвано такое административное решение?





Во-первых, грубо говоря, поперла инфляция. За прошлый год вместо плановых 5 процентов получили 7,2 процента, а в январе в годовом измерении она достигла 7,7 процента, практически сравнявшись со ставкой рефинансирования Нацбанка.





Тем не менее идет давление на Нацбанк, чтобы он смягчил монетарную политику, поддержал дешевыми кредитами тонущие в долгах государственные предприятия, для чего нужно снижать ставку рефинансирования.





Но куда снижать? Кредитные банковские проценты не могут быть ниже уровня инфляции. Может, оказавшись между двух огней, главный регулятор вновь отложил решение об изменении ставки рефинансирования – от греха подальше.





Во-вторых, правительство, вероятно, превентивно вводит регулирование цен, предвидя возможные обвальные девальвации белорусского рубля, которые были в марте и августе прошлого года и подтолкнули в конечном счете инфляцию, так как от роста курсов доллара и евро автоматически дорожает импорт.





В марте прошлого года правительством также было предписано белорусским предприятиям повышать цены не более чем на 0,5 процента в месяц. Последовавшая 20-процентная девальвация рубля поставила крест на регулировании цен. Нельзя же Нацбанку приказать доллару не расти.





В-третьих, на отдельные лекарства и товары уже был повышен НДС, повышены тарифы на услуги ЖКХ. Денег в казне все меньше, а правительству всеми силами надо за счет бюджета спасать от банкротства почти все государственные флагманы.





Общеизвестно, что достаточно долгое административное удержание цен может привести к дефициту соответствующих товаров и лекарств. В том числе и импортных, которые завозить станет нерентабельно.





Чтобы компенсировать убытки, производители и торговля могут поднять цены на товары и лекарства, которые не попали в перечень. Поэтому, если вы, уважаемые читатели, пользуетесь лекарствами и продуктами длительного хранения из списка правительства, есть смысл запастись ими впрок.





Министерство антимонопольного регулирования и торговли, трактуя решение Совмина, отметило, что «целевая задача решения правительства – гарантия справедливых цен на позиции продовольственных товаров и лекарственных средств ежедневного спроса».





Однако всякое подобное замораживание и сдерживание цен рано или поздно заканчивается их интенсивным ростом, который сопровождается сначала угрозами со стороны госорганов ценообразования, а затем опять административным регулированием. И так далее по кругу.





Как долго правительство намерено следовать курсу в рамках своего постановления, никто не ведает. На этот счет есть своя норма – не более 90 дней. Остается надеяться, что этот срок будет меньше.





Вообще, белорусам, особенно старшего поколения, не привыкать к регулированию цен. Таких попыток было множество. Результат этих попыток – долгие годы Беларусь удерживала первенство по инфляции среди стран СНГ. Потому что такого рода постановления правительства – это борьба не с причинами роста цен, а с последствиями.





А попытку замедлить рост цен в первую очередь на социально значимые товары многие аналитики просто считают популизмом, временной мерой решения проблемы. Можно считать это реакцией правительства на выступление Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, где он резко раскритиковал частный бизнес.





Есть мнение, что это решение властей политическое, чтобы предотвратить грядущие весенние протестные выступления населения.





Белорусы не очень-то верят Белстату, когда смотрят на официальные показатели инфляции. Они ведь смотрят и на ценники в магазинах. Поэтому если Нацбанк устраивает опросы покупателей, как они ощущают инфляцию, то по их результатам официальную инфляцию можно смело удваивать.





Кстати, рекордную за 5 лет инфляцию фиксирует и в России местный Росстат, оценивая ее в 5,19 процента в годовом измерении, тогда как опросы дают двузначную инфляцию – на уровне 11 процентов.





Если же зреть в корень, повышенная инфляция возникает тогда, когда на поддержку ведущих предприятий страны постоянно тратятся непомерные бюджетные деньги.





Когда эти предприятия выполняют не экономическую, а социальную функцию – обеспечение нужных и ненужных рабочих мест. Когда одни предприятия-банкроты функционируют за счет других. Когда рост зарплаты никак не соизмеряется с увеличением производительности труда, а рост денежно-кредитной массы не сопровождается ростом ВВП.





Когда в правительстве не считаются с экономическими законами и закономерностями и страна продолжает жить не по средствам.