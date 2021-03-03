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Все магазины Bigzz и «Копилка» не работают. Компания ушла в ликвидацию

Магазины компании «Баниар» Bigzz и «Копилка» больше не работают. Компания ушла в ликвидацию.

Все магазины Bigzz и «Копилка» не работают. Компания ушла в ликвидацию
До закрытия у «Баниар» оставалось работать пять магазинов Bigzz и две «Копилки». Сейчас все они закрыты. Перед закрытием в магазинах устроили большие распродажи со скидками 50%, передает tut.by

По данным сервиса kartoteka с 26 февраля «Баниар» находится в ликвидации.

Дозвониться до компании не удалось: телефоны всех магазинов и приемной недоступны. Сотрудница отдела маркетинга, у которой журналисты ранее запрашивали комментарии, больше не работает в «Баниар».

Ликвидатор сейчас принимает дела компании, говорит, что юрлицо ликвидируют по решению собственника. Больше ничего он прокомментировать не смог.

Напомним, в феврале полки магазинов Bigzz опустели, выяснилось, что к компании есть претензии от поставщиков, а на 16 февраля на сайте реестра задолженностей по исполнительным документам при Минюсте, где публикуется информация о взыскании долгов через органы принудительного исполнения, было шесть производств на суммы от 4 тысяч рублей до 131 тысячи рублей. Сейчас этих шести долгов нет.

Но к 3 марта в реестре появилось 28 возбужденных производств в отношении «Баниар» с общей суммой более 1 млн рублей по долгам. Многие из них помечены как задолженности за товары и услуги.

Компания «Баниар» принадлежит Борису, Алевтине и Наталье Лукомским, а также кипрскому юрлицу GEPROCON LIMITED.
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