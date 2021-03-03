Уходит легенда: под давлением властей закрылся магазин Symbal.by
После 7 лет работы из-за давления властей закрылся культовый магазин Symbal.by
Ведомства до сих пор не согласовали магазину систему пожарной безопасности в помещении на проспекте Машерова, 18 - даже после ее полного переоснащения.
Как результат, действует запрет на использование помещения для розничной торговли.
Более того, сейчас товары и вещи Symbal.by на сумму более 50 тысяч рублей находятся у различных госструктур, там ничего не сообщают об их дальнейшей судьбе и статусе, передает @radiosvaboda.
12:02 03/03/2021
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