1 марта в Барановичах сотрудники ГУБОПиК МВД во время получения взятки задержали директора Барановичского станкостроительного завода (филиал ЗАО «Атлант») и начальника бюро коммерческого отдела, сообщает пресс-служба МВД.





Директор пытался скрыться от правоохранителей в туалете рабочего кабинета и избавиться от денег. Но наличные удалось изъять. У подельника мзда оказалась как в российских рублях, так и в американских долларах.





Установлено, что мужчины получили взятку от представителя челябинской фирмы за своевременное исполнение договоров поставок металлоизделий.





Как утверждают в ГУБОПиК , работники отечественного завода могли получать «откаты» ежегодно в виде процента от суммы товарооборота. Как правило, делалось это через трех-четырех посредников.





Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по ч.2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере). Подозреваемые водворены в ИВС.