



Впервые о контрабанде цветов из нашей страны пишут государственные российские СМИ. Российская таможня факт проверок фур с цветами ранее подтвердила, но при этом формулировки были более дипломатичными.





Как таможня оставила Россию на 14 февраля и 8 марта без цветов из Беларуси

В упомянутой публикации отмечается, что с 2018 года Беларусь — основной поставщик цветов в РФ (50% импорта). "На самом деле цветы везут из тех же Нидерландов, проходят растаможку и едут в Россию без сборов, — пишет ria.ru. — Это дает экономию до десяти тысяч долларов с фуры".





Теперь же эти поставки проверяют, иногда неделями. Якобы российская таможня поставила цель — вернуть себе цветочный рынок, чтобы растаможка происходила в РФ, а значит, и налоги шли в российский бюджет.