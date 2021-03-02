Пробились: белорусские предприятия подписали контракты на $7 миллионов на продовольственной выставке в Дубае
25 белорусских предприятий пищевой отрасли приняли участие в национальной экспозиции Belarus. The Taste of Nature на крупнейшей продовольственной выставке Gulfood 2021.
Белорусские производители представили мясную и молочную продукцию, изделия из мяса птицы и яиц, бакалею и кондитерские изделия, пишет produkt.by
Результатами работы белорусских предприятий в Дубае стали контракты с партнерами из ОАЭ, Бангладеша, Ганы, Египта, Иордании, Ирана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии, Пакистана, Саудовской Аравии, Сербии, Сирии на общую сумму более 7 миллионов долларов.
Среди других результатов работы белорусских предприятий на выставке — выход Солигорской птицефабрики в финал конкурса Gulfood Innovation Awards 2021 в категории «Самый инновационный продукт из мяса и птицы». Продукт, обративший на себя внимание экспертного жюри, — яйца куриные и перепелиные, копченые по уникальной технологии на натуральной ольховой щепе.
Замороженная говядина на кости со сроком хранения 12 месяцев, а также охлажденная говядина от Слонимского мясокомбината заинтересовали клиентов из ОАЭ, Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Сингапура, Таиланда и Малайзии. Поставки натуральных мясных консервов из говядины на рынок ОАЭ и Саудовской Аравии представители предприятия обсудили с покупателями из этих государств.
Представители ОАЭ, Йемена, Ливана, Ливии выразили заинтересованность в приобретении продукции кондитерской фабрики «Витьба».
Несмотря на завершение выставки, виртуальное зеркало продолжает работу. Онлайн-платформа позволила участникам и гостям выставки лучше ориентироваться в павильонах, узнать всю необходимую информацию о продукции белорусских предприятий-участников, а также получить контакты представителей компаний для дальнейшего делового общения.
21:50 02/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение