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Доллар взлетел почти до месячного максимума - до рекорда не хватает менее 4 копеек

Торги во вторник завершились неудачно для белорусского рубля — он девальвировался сразу ко всем валютам. Стоимость корзины валют выросла сразу на 0,35%.

Курс доллара подскочил на 0,0215 BYN до 2,6234 BYN/USD — до максимума за четыре недели американцу не хватило всего 3 дня.

За последние 10 торгов доллар подорожал на 0,0435 BYN.

Напомним, что исторического максимума американская валюта достигла на торгах 28 августа 2020 — 2,6631 BYN. Таким образом, до нового абсолютного рекорда доллару сейчас не хватает чуть меньше четырёх копеек.

Курс евро вырос на 0,0108 BYN до 3,1515 BYN/EUR и покинул минимум за 10 дней, на котором оказался вчера после двух дней снижения на общую сумму 0,0348 BYN.

Курс российского рубля поднялся лишь на 0,0015 BYN до 3,5161 BYN/100 RUB.

Рубль РФ дорожает второй день, а до этого был обвал с максимума за полгода сразу на 0,0383 BYN вниз (см. график).

Итоги февраля 2021 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил последний зимний месяц укреплением к доллару и евро, но довольно сильно девальвировался к российскому рублю (по итогам торгов 25 февраля российский рубль поднимался до максимума почти за полгода):

курс доллара −0,0205 BYN (−0,78%);
курс евро −0,0136 BYN (−0,43%);
курс российского рубля +0,0570 BYN (+1,65%);
корзина валют +0,48%.

Центробанк России

Банк России поднял официальный курс доллара на завтра сразу на 53 копейки до максимума за три недели — 74,7555 RUB/USD.

Официальный курс евро на завтра подрос всего на 12 копеек до 89,5652 RUB/EUR.
Источник: select.by
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