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В чем дело? Беларусь в первом квартале не выбирает у России почти 1 млн тонн нефти

В первом квартале 2021 года планируется закупить 3,56 млн тонн российской нефти. Это почти 1 млн тонн нефти меньше от договорных объемов.


В январе на белорусские НПЗ было поставлено 1,28 млн тонн, в феврале - 1,04 млн тонн. План на март - 1,24 млн тонн. Таким образом, Беларусь не выбирает почти 1 млн тонн нефти из возможного количества в 4,5 млн тонн ежеквартально, что закреплено в топливно-энергетическом балансе "союзного государства" на 2021 год, пишет zapraukaby.

Ещё в первом квартале будет закуплено примерно 270 тыс. тонн азербайджанской нефти, но она существенную погоду в переработке не сделает.

Таким образом, среднемесячная переработка нефти на каждом НПЗ в первом квартале в среднем составит 638 тыс. тонн. Итоговая по году может находится на уровне 15,24 млн тонн (14,24 млн тонн - российская, 1 млн тонн - азербайджанская), при условии, что сохранятся текущие тенденции. 

Это не дотягивает до заявленного уровня в 18 млн тонн.

И, если в прошлом году снижение нефтепереработки было вызвано отсутствием контрактов с российскими ВИНКами в силу ценового спора, то снижение закупок в текущем году пока не продаётся понятному и логичному объяснению.
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