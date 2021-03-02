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Крупнейшая профсоюзная организация выдвинула ультиматум БМЗ

Международный профсоюз IndustriALL вступился за права уволенных работников БМЗ и потребовал восстановить их. Если этого не случится, У БМЗ могут начаться серьезные проблемы с ключевыми партнерами

Крупнейшая профсоюзная организация выдвинула ультиматум БМЗ
Оригинал письма опубликовал телеграм-канал Честные люди.

Авторитетная международная организация настаивает на том, что люди были уволены незаконно.

В случае, если руководство БМЗ откажется выполнить требования IndustriALL, профсоюз намерен обратится к ключевым партнерам завода, которые связаны с профсоюзом глобальными соглашениями. Это может сказаться на цепочках поставок БМЗ.

— Надеемся, нам не придётся связываться с некоторыми из ваших основных клиентов, с которыми мы тесно сотрудничаем в рамках глобального соглашения (GFAs), чтобы в их цепочках поставок соблюдались права рабочих, — говорится в тексте письма.



IndustriALL — крупнейшая профсоюзная организация, представляющая 50 миллионов рабочих из 140 стран. Они осудили нарушение прав человека на БМЗ, увольнение и преследование Игоря Поварова, Александра Боброва и Евгения Говора.

Тем временем, на БМЗ продолжают увольнять рабочих за гражданскую позицию. В настоящее время «Салідарнасці» известно почти о 30 металлургах, уволенных разными способами за несогласие с действующим режимом.

Интересно, что на официальном сайте самого завода не появилось обращение IndustriALL. Зато в последней информации, размещенной там, рассказывается о церемонии награждения лучших работников и подразделений. При этом сталепроволочный цех №2 получил награду не за свою продукцию, а «за лучшую организацию информационно-идеологической работы».
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