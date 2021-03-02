Крупнейшая профсоюзная организация выдвинула ультиматум БМЗ

Оригинал письма опубликовал телеграм-канал Честные люди.





Авторитетная международная организация настаивает на том, что люди были уволены незаконно.





В случае, если руководство БМЗ откажется выполнить требования IndustriALL, профсоюз намерен обратится к ключевым партнерам завода, которые связаны с профсоюзом глобальными соглашениями. Это может сказаться на цепочках поставок БМЗ.





— Надеемся, нам не придётся связываться с некоторыми из ваших основных клиентов, с которыми мы тесно сотрудничаем в рамках глобального соглашения (GFAs), чтобы в их цепочках поставок соблюдались права рабочих, — говорится в тексте письма.













IndustriALL — крупнейшая профсоюзная организация, представляющая 50 миллионов рабочих из 140 стран. Они осудили нарушение прав человека на БМЗ, увольнение и преследование Игоря Поварова, Александра Боброва и Евгения Говора.





30 металлургах, уволенных разными способами за несогласие с действующим режимом. Тем временем, на БМЗ продолжают увольнять рабочих за гражданскую позицию. В настоящее время « Салідарнасці » известно почти о



