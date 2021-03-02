Виктория Василевич. Как могут упасть доходы белорусов? Что означает появление кредитов на еду? Есть ли перспективы роста экономики в текущей ситуации? На эти вопросы специально для Myfin.by ответила эксперт Аналитического центра «Стратегия»





Белорусам предложили еду в кредит

- Самая мощная торговая сеть страны объявила о том, что будет выдавать кредиты на покупки: «Е-доставка» от «Евроопта» уже предлагает товары в кредит. За хлеб с молоком белорусы смогут рассчитываться в течение года, – лишь бы стоимость заказа превысила 50 рублей… О чем это говорит?





– Предусмотрительный банк обеспечивает выручку своего владельца, справедливо предполагая падение доходов населения в ситуации краха экономики Беларуси.





Основным акционером Статусбанка является компания «Евроторг», владеющая в том числе и сетью магазинов «Евроопт» и «Е-доставкой». Именно этот банк заявил, что будет выдавать кредиты под 24% на 12 месяцев и под 25% годовых – на 36 месяцев. (На момент подготовки материала из всех вариантов остался один – под 25% на 36 месяцев, – прим. Myfin.by).





Это прямые кредиты на пропитание. Которое, вопреки обещаниям властей, будет дорожать ежемесячно для воспользовавшихся услугой «Статусбанка» на 2,083% в месяц.





При этом есть ограничение – кредиты на еду не выдаются гражданам Беларуси старше 67 лет. Как же так? Почему владельцы «Евроопта» лишают пенсионеров старше 67 лет возможности покупать еду в кредит?





Ведь если человек делает это, то он скорее всего покупает не трюфели и черную икру – это вынужденная мера, к которой люди прибегают тогда, когда не могут позволить себе удовлетворение элементарных нужд за свою зарплату или пенсию.





Предложение это сложно оценить – когда нечего есть, человек пойдет на то, чтобы за любые деньги прокормить свою семью, детей и возможно даже внуков. Более 2% в месяц – это высокая цена для тех белорусов, кто не располагает другими деньгами, кроме заемных. Проблему я вижу еще и в том, что даже такой дорогой кредит в нынешних условиях не все граждане нашей страны могут себе позволить.





Вторая попытка

- Предположу, что появление этого кредита – отсутствие возможности пользоваться картами рассрочки…





– Я так понимаю, что они остались, но снежный ком проблем в экономике всеобъемлющ, и похоже на то, что карты рассрочки уже использованы многими покупателями – овердрафт же не бесконечен, – посему и появился новый кредитный продукт от «Евроопта».





Что интересно, в Беларуси не впервые запускают подобную программу. Первая попытка датирована началом ХХI века, когда она не нашла отклика со стороны потребителей даже в тот нелегкий момент в жизни страны.





И вот спустя 25 лет в «стабильной и процветающей» Беларуси появился кредит на еду под высокий (на взгляд жителя соседних стран – Польши, Литвы, Латвии, да даже России) процент.





И на сегодня он, по моему мнению, будет востребован несомненно, – по той простой причине, что десятки тысяч белорусов давно не получают зарплату, на которую они имели бы возможность прокормить семью и обеспечить покупку предметов первой необходимости – будь то продукты, одежда, обувь.





Не зарплата – а пособие за счет бюджета

- Если самая крупная торговая сеть, охватывающая всю территорию страны, решает продавать еду в кредит, не говорит ли это о системных проблемах с доходами населения?





– Принимая это решение, в компании наверняка опирались на широкую статистику, подтверждающую, что покупательная способность белорусских зарплат очень низкая. Но ситуация усугубляется тем, что в последние годы на нее накладывается низкая платежеспособность предприятий, на которых числятся работники. Нет никаких перспектив, – ведь люди фактически получают не зарплату, а пособие по безработице – хотя юридически это оформлено иначе.





Десятки, даже сотни госпредприятий убыточны – они работают на склад – хоть и производят какую-то продукцию, но реализовать ее не могут. У них нет не то что возможностей развиваться, но даже возможностей платить зарплату своим работникам за счет собственных средств!





Эти предприятия не способны обеспечить рост зарплат – ни за счет своей эффективности, производительности труда, никоим иным образом. Это замкнутый круг, по которому сотни предприятий «бегают», загнанные туда некомпетентным управлением экономикой.





Это происходило давно, но в последние годы комплекс проблем стал абсолютно нерешаемым для нынешней власти.





Поэтому белорусы вынуждены получать мизерные зарплаты, которые уменьшаются как в покупательной способности и валютном эквиваленте, так и в сравнении с постоянно растущими доходами наших соседей – поляков, литовцев, латышей.





Дело дошло до того, что даже такой мизер предприятия выплатить в созданной нынешней властью экономической системе не могут: в Гродненской области одно из предприятий строительной отрасли (по сообщениям работников) лишь после угрозы забастовки в феврале выдало смехотворный аванс – 10-15% от зарплаты.





Как людям с семьями прожить на 50-70 рублей две недели? Только если брать еду в кредит – это очевидно.





Клиентов у Статусбанка прибавится

- Есть ли у нынешней власти резервы? За счет чего она может попытаться исправить пугающую белорусов ситуацию?





– Тенденция остается печальной как для власти, так и для белорусов – зарплата падает: в январе 2020-го начисленная («грязная», до уплаты налогов) составляла 1118,1 рубля (527,7 доллара по среднемесячному курсу Нацбанка), в январе 2021-го – 1290 рублей (502,6 доллара).





Даже данные Белстата подтверждают то, что соседи белорусов получают в 1,5-2 раза больше… Но это «температура по больнице, включая морг и реанимацию» – медианная куда ниже.





К тому же многие отрасли показывают катастрофическое падение зарплат по сравнению с январем 2020 года – в транспорте, туризме, общепите, гостиничном бизнесе зарплаты обвалились местами на 30%.





Десятки тысяч людей вовсе были уволены. И эти белорусы, в отличие от соседей, не получили никакой реальной помощи от государства. Так что они – те самые потенциальные клиенты Статусбанка, вынужденные покупать еду в кредит.





И что важнее – я предвижу еще большие цифры падения уровня доходов белорусов.





Айтишники и посевная

– Откуда экономика получит развитие, за счет каких точек роста? Вчера это был ИТ-сектор, сегодня он уничтожается, и больше не будет локомотивом, тянущим нашу экономику. Так что падение всей белорусской экономики автоматически приведет к падению доходов населения страны.





- Не стоит забывать, что увеличившийся по многим направлениям и группам товаров НДС – это прямой налог для пополнения казны. Следовательно, власть озаботилась-таки ее пополнением, взвинтив налоги.





И чем, как не фиговым листком, является постановление Совета министров №100, ограничившее рост цен на 62 продукта питания и 50 видов лекарств?





Оно-то блестяще подтверждает то, что власть понимает, что начнется дикий рост цен, обусловленный как раз ее решениями – о двукратном взлете НДС и поднятии других налогов.





Что из этого следует? При ускорившемся росте цен на широкий спектр товаров (в первую очередь НДС тому виной) и вымывании с полок магазинов и аптек указанных в перечне продуктов и лекарств белорусы получат ухудшение своего положения.





Экономика не имеет просматриваемых перспектив – я не вижу, за счет чего она сможет выстоять и где нынешняя власть возьмет деньги для выплат зарплат и пенсий.





К тому же впереди посевная – на которую год назад было угрохано 1,8 млрд рублей. В этом году понадобится более 2 млрд рублей.





- На что у власти Беларуси есть средства? На заработные платы силовому блоку. А на социальные программы, пенсии? Если правительство просчитывает и озвучивает устами премьера Романа Головченко радужные перспективы расчета по уже имеющимся государственным займам, то почему стоит с протянутой к Кремлю рукой?





- Очевидно и страшно: финансовый ресурс Беларуси исчерпан. Экономика разрушена, малый и средний бизнес подвергнуты остракизму и приговорены с высокой трибуны к «высшей мере».





Надежда на ум, накопления, самоорганизацию

- Что будет с зарплатами, доходами? Чего стоит ждать белорусам?





– Вполне вероятно, что власть приложит максимум усилий для того, чтобы выдавать все больше рублей, а Нацбанк в свою очередь (пока им руководит Павел Каллаур) будет всячески препятствовать этой порочной практике.





Вопрос в том – сколько у него ресурса, прежде всего личностного – сколько он сможет сдерживать эти намерения. Ведь вопреки его политике печатный станок во второй половине 2020-го уже заработал – началась раздача денег хронически убыточным госпредприятиям – и это миллиарды рублей...





Подчеркну, сейчас не время говорить о реальном росте доходов – при взлетевших ценах на продукты и другие товары номинального роста заработной платы на несколько процентов будет недостаточно даже для поддержания прежнего положения.





Реальный же пересчет – что на спички (из Постановления №100), что на колбасу, – дает любому белорусу четкое понятие того, что он беднеет. Или нищает. В зависимости от отправной точки.





В первую очередь из-за того, что цены растут и продолжат расти. Потому что трещащий по швам бюджет должен получать свой НДС – ведь чем больше цена товара, тем больше этот налог, от уплаты которого «ни сбежать, ни скрыться». А из других источников поступления все ниже.





Вторая причина – номинальный (пусть и символический) рост зарплат и прямая причина этого – включение печатного станка при массе убыточных предприятий.





В итоге вырастет вся корзина валют – как доллар, так и евро, и даже российский рубль.





Полагаю, если экономика продолжит управляться таким же образом – огромные бюджетные средства будут вваливаться в убыточные предприятия – это приведет к ее полному краху.





И белорусам в таком случае нужно готовиться выживать, – за счет собственных накоплений, ума, самоорганизации.