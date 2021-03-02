Сколько стоит «Гродно Азот»





В своей оценке аналитик ориентировался на котировки сопоставимых с ОАО «Гродно Азот» публичных компаний, в основном российских — «ФосАгро» и «Акрона», пишет Office Life, а также двух польских и одной турецкой.





Отправной точкой для анализа стала финансовая отчетность компании. «Гродно Азот» регулярно публикует отчетность по международным стандартам, однако отчетности за 2020 год еще нет, поэтому оценка пока сделана на основе данных за 2019 год.





Одна из основных метрик, на которые ориентируются инвесторы при оценке компаний, — это EBITDA (прибыль без учета процентных платежей, налогов и амортизации). В 2019 году по расчетам Адаскевича показатель EBITDA компании «Гродно Азот» составил около $100 млн по среднегодовому курсу.





Пять сравнимых с „Гродно Азот“ публичных компаний, которые я проанализировал, стоят в среднем примерно 9 годовых показателей EBITDA (включая долг). Если применить этот мультипликатор к „Гродно Азот“, то общая оценочная стоимость компании вместе с долгом составит примерно $900 млн. За вычетом долга „Гродно Азот“ (примерно $200 млн) получаем стоимость акционерного капитала в размере около $700 млн.

Аналитик отмечает, что если брать только российские аналоги, то «Акрон» стоит примерно 12 годовых EBITDA, «Фосагро» — ~8 годовых EBITDA. Если взять среднее из них (10), то получим чуть более высокую оценку «Гродно Азот» в размере ~$1 млрд с долгом и ~$800 млн — за вычетом долга.





Однако, по оценке аналитика, реальная рыночная стоимость компании «Гродно Азот» все же несколько ниже по ряду причин. Во-первых, рентабельность по чистой прибыли в отрасли нестабильна, и в последние годы у «Гродно Азот» она не превышала 5–10%, в то время как у российских аналогов в хорошие годы бывало и 20–30%.





Во-вторых, следует учитывать страновой дисконт Беларуси по сравнению с Россией (например, занять деньги через выпуск облигаций на российском рынке белорусскому эмитенту стоит дороже, чем аналогичным по кредитоспособности российским компаниям).





В-третьих, необходимо учитывать возможный негативный эффект забастовок на предприятии.





Поэтому я оцениваю рыночную стоимость 100% акционерного капитала „Гродно Азот“ в размере примерно $600–700 млн», — комментирует Адаскевич.

Аналитик уточняет, что не рассматривает возможную нерыночную мотивацию покупки. По его мнению, на оценку в размере $600–700 млн ОАО «Гродно Азот» могло бы рассчитывать, выйдя на биржу или продав долю инвестору с исключительно рыночной мотивацией.



