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Глава КГК допускает, что донесших о "зарплатах в конвертах" освободят от ответственности

Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов предположил, что в Беларуси может появиться механизм освобождения от ответственности тех, кто будет сообщать о схемах получения "зарплат в конвертах".


"Может быть, должен быть какой-то механизм от освобождения от ответственности, если я об этом сообщаю", - сказал Герасимов в эфире телеканала "Беларусь-1" в понедельник.

"Но пока это слова", - отметил он, пишет interfax.by, уточнив, что никаких законодательных разработок в данном направлении пока нет.

Тем не менее, глава ведомства подчеркнул, что активно противодействовать получению "зарплат в конвертах" должны сами работники, и призвал их обращаться за помощью в сложных ситуациях.

"На каждом предприятии должен быть профсоюз. Также может быть и наша помощь, можно сообщить на прямой линии или онлайн-платформе на нашем сайте, чтобы мы их защитили", - пояснил он. Герасимов призвал всех "сообщать" и "не молчать", чтобы вместе решить проблему "зарплат в конвертах" в стране.

Председатель комитета напомнил, что получая заработную плату на руки нечестным способом, работник лишает себя многих возможностей – как взять в банках на необходимую сумму кредит, так и социального обеспечения.

Ранее сообщалось, что Комитет государственного контроля намерен выступить с рядом законодательных инициатив, касающихся борьбы с выплатой заработных плат в конвертах. Тему выплаты заработной платы по так называемым серым схемам председатель КГК назвал злободневной. По его словам, Комитет госконтроля и его структурное подразделение - Департамент финансовых расследований - плотно занимаются этим вопросом.
 
Александр Лукашенко во время встречи с Герасимовым 1 марта предложил рассмотреть вопрос о введении ответственности за получение "зарплат в конвертах". Он также заявил о необходимости ввести ответственность для тех, кто берет в конвертах эти деньги. "Тогда они перестанут брать. А перестанут брать - и желание платить меньше будет. Поэтому обязательно надо всех поставить в равные условия. Это вполне нормально", - потребовал Лукашенко.
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