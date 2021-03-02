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В Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

В Беларуси снова дорожает автомобильное топливо. Как сообщает пресс-служба "Белнефтехима", со 2 марта на 1 копейку.

В этом году топливо дорожает уже в пятый раз / БЕЛТА​

1 литр бензина АИ-92-К5-Евро со вторника будет стоить 1 рубль 75 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 85 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 7 копеек, дизельное топливо — 1 рубль 85 копеек, сообщает Еврорадио.

В этом году топливо дорожает уже в пятый раз (предыдущий раз — 23 февраля). Обычно цены увеличиваются на 1 копейку. На этот раз "Белнефтехим" повышение цены никак не объяснил.
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