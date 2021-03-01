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Как друг Лукашенко, певица и госканалы грызутся за рынок телерекламы

Пять лет назад рекламная империя, которую построили близкий к Александру Лукашенко бизнесмен и теннисист Сергей Тетерин и муж певицы Алеси бизнесмен Леонид Минец, продавала рекламу на 15 вещающих в Беларуси телеканалах и 5 радиостанциях.

Как друг Лукашенко, певица и госканалы грызутся за рынок телерекламы
Певица Алеся, Сергей Тетерин, Александр Лукашенко, Иван и Наталья Эйсмонт
 Причём на некоторых — эксклюзивно. Сегодня она усыхает на глазах, а продажу рекламы и измерение рейтингов “подмяли под себя” государственные телеканалы, пишет Еврорадио.

В 2019 году рынок телерекламы оценивался в ~$40 млн. За “ковидный” 2020 год, по оценкам экспертов, он потерял около 7% — но всё равно остаётся лакомым пирогом. Справедливости ради, даже если бы он весь доставался госканалам, его не хватило бы, чтобы окупить их работу.

Рассказываем, кто и как поделил — и переделил — этот рынок.

Минец — делу венец

Несколько юридических лиц, активных на рынке медийной рекламы, связаны с именами Сергея Тетерина, Леонида Минца и его жены Ольги Минец, более известной как певица Алеся, дочь лидера ВИА “Сябры” Анатолия Ярмоленко. Это, во-первых, “Трио Медиа”, которому принадлежат белорусский TNT International и БелМузТВ, а во-вторых, занимавшаяся продажей теле- и радиорекламы “Алькасар Медиа Сервис”.

Другое важное (и прибыльное) дело в телевизионном мире, к которому причастны супруги Минец и Сергей Тетерин, — изучение рейтингов телеканалов, от которых зависят расценки на рекламу. Эту “делянку” они активно оберегали от чужого вмешательства. Например, в декабре 2017 года их структура “ВиАйБел” распространила среди рекламодателей и рекламных агентств письмо с критикой медиа-аудиторов, которых время от времени привлекали для подготовки тендерных предложений.

Больше не сябры

Но государственные телеканалы были постоянно недовольны, во-первых, этой монополией на измерения рейтингов, а во-вторых, своими низкими рекламными доходами. До поры они ничего не могли поделать с фирмами Тетерина. Ведь он влиятельный человек, который время от времени мелькает рядом с Александром Лукашенко.

Тетерин (крайний слева) давно входит в число наиболее приближенных к Лукашенко / tut.by

Однако к началу 2019-го у них получилось зайти к Лукашенко со своей стороны. Руководителю Беларуси предложили создать новую систему медиаизмерений. Параллельно в 2019-м госканалы объединились и создали сейлс-хаус “Телевизионный рекламный альянс”.

С 1 января 2020 года госкомпании расторгли контракты на продажу рекламного эфира с ООО “Алькасар Медиа Сервис” и ООО “ВиАйБел” Тетерина и супругов Минец. ООО “Телевизионный рекламный альянс” начало само размещать рекламу на телеканалах Белтелерадиокомпании, ОНТ, СТВ, РТР-Беларусь и “Мире”.

Шантаж и манипуляции

Следующий удар нанесли по рейтинговой составляющей империи Тетерина и супругов Минец. Учредители и руководители “Телевизионного рекламного альянса” через госагентство “БЕЛТА” заявили, что договор между “Алькасаром” и ООО “Реальное измерение” (о нём и его учредителях мы рассказывали здесь) на исследования о телесмотрении белорусских каналов заключён безо всяких согласований с телевещателями.

“Мы считаем, что результаты исследований не должны быть элементом шантажа и манипуляций в недобросовестной конкурентной борьбе”, — говорилось в заявлении.

Наталья Эйсмонт активно высказывалась о необходимости создания государственной системы телеизмерений

Тут, конечно, ничего не сказано прямо, но… шантажировать рейтингами белорусских телебоссов: Ивана Эйсмонта, чья жена работает пресс-секретарём Александра Лукашенко, и других — это, конечно, круто.

“Алькасар” может уходить

Через несколько месяцев, в апреле 2020-го, Лукашенко поддержал предложение о создании государственной платформы медиаизмерений. На фоне скандала отдельная платформа для измерений рейтингов была создана в государственном Белорусском институте стратегических исследований (БИСИ). Появилось и загадочное ЗАО “МедиаИзмеритель”. Оно квартируется в здании на Броневом переулке — именно там в 1990-е располагалась первая резиденция Лукашенко.

Уже к концу 2020 года “Алькасар” продавал рекламу только на ВТВ, “БелМузТВ”, ТНТ и нескольких радиостанциях. А с 2021-го компания и вовсе объявила о прекращении деятельности. Все её функции взяло на себя “Трио Медиа”, туда же перешла команда.
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