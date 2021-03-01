Однако усиление репрессивного механизма без создания механизма стимулирующего несет в себе несколько рисков.





"По зарплатам в конвертах мы без вас не обойдемся. Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть. И даже на меня выходят коммерсанты отдельные, бизнесмены и жалуются: мы вот платим по ведомости, все как положено (и от этого же начисление идет в социальные фонды). А вот там не платят. Даже конкретные называют фирмы", - напутствовал Лукашенко председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова.





"В противном случае потеряешь собственность. Здесь штрафами не обойдешься. Надо вводить серьезную ответственность. Ладно, ты там попал в первый раз - заплатил хороший штраф. Ну, а потом и собственности лишишься. Нам такие бизнесмены не нужны, которые не платят налоги. Это безобразие", - возмутился белорусский правитель.





«Белорусский партизан» обратился за комментарием к председателю Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергею Балыкину.





- Бороться с зарплатой в конвертах и прочими теневыми выплатами необходимо не столько суровыми санкциями, сколько стимулируя и поощряя легальную выплату зарплат.





Я нисколько не оспариваю тезис о необходимости наказывать за уклонение от налогов, конечно, но возникает вопрос соразмерности наказания и нарушения.





И прежде всего хочу подчеркнуть важность стимулирования, поощрения легальной выплаты заплаты. Людям должно быть выгоднее платить зарплату легально, нежели выдавать ее пресловутыми конвертами.





Для того, чтобы людям было проще платить белую зарплату, необходимо создать условия, поощрять их к этому. Сделать это можно, прежде всего, снижая подоходный налог и налоги на фонд оплаты труда, в том числе платежи в фонд соцзащиты.





Ведь сегодня на каждый выплаченный рубль зарплаты приходится 13% подоходного налога, 35% отчислений в Фонд соцзащиты и еще несколько процентов более мелких отчислений, таких как страхование от несчастных случаев на производстве и прочее и прочее.





Кроме того, выплату зарплаты в конвертах провоцирует также невозможность отнести на себестоимость все выплаты работникам.





До сих пор в нашей стране существуют нормативы, при превышении которых зарплату приходится выплачивать за счет чистой прибыли, которая облагается налогом по ставке 18%.





Плюс ко всему наемный работник должен быть сам заинтересован в получении белой зарплаты. Ведь в экономически развитых странах именно к легальным доходам привязан социальный статус человека, возможность получения потребительских кредитов, ипотеки, возможность приобретения определенной недвижимости.





У нас же все эти факторы либо слабо влияют на жизнь человека, либо не влияют на его жизнь вовсе.





И последнее. Усиление репрессивного механизма без создания механизма стимулирующего несет в себе несколько рисков. Прежде всего, риск превращения контролеров в некое подобие саранчи, способной уничтожить ростки субъектов хозяйствования, но не способной ничего вырастить на этой почве.





Второе – если ставки налогов на заработную плату будут велики, то и платить зарплату по-белому будет весьма затратно, из-за чего бизнес, несмотря на все возможные риски и проблемы, будет искать способы обойти все установленные ограничения.





Уклонения от налогов будут массовыми, и государство просто не сможет выявить все случаи, даже если будет содержать неподъемную армию проверяющих.





Действительно, с уклонением от уплаты налогов нужно бороться, с выплатами в конвертах нужно бороться несомненно. Но делать это нужно в первую очередь не репрессивными методами, а создавая условия для нормального функционирования честных субъектов хозяйствования.





- Но в стране, в которой “иногда не до законов”, может появиться закон об изъятии собственности за выплату зарплаты в конвертах?





- Я надеюсь, что до этого не дойдет. И что значит – забрать собственность: всю собственность или ее часть? Можно людей сажать и на кол, но возникает вопрос: а кто же захочет в таких условиях работать? Все-таки не настолько у нас привлекательна “страна для жизни”.