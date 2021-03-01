



Лукашенко пригрозил частным аптекам закрытием («будут работать только государственные»), если аптеки не пресекут рост цен на лекарства, которые, напомним, подорожали из-за введения властями 10%-ой ставки НДС на ввоз и продажу лекарств и медизделий.





То есть власти дерут с аптек 10% от стоимости любого лекарства и требуют, чтобы эти лекарства аптеки продавали себе в убыток.





Еще один момент: Лукашенко угрожает закрыть частные аптеки из-за роста цен. Дескать, «будут работать только государственные». Но зайдите на Tabletka.by , наберите любое лекарство - в подавляющем большинтве случаев в госсети оно будет стоить дороже.





Получается, под видом борьбы с ростом цен ведется борьба с более дешевыми лекарствами?