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Лукашенко пригрозил закрытием частным аптекам из-за роста цен. А государственной "Белфармации"?

Лукашенко пригрозил частным аптекам закрытием - «будут работать только государственные».


Лукашенко пригрозил частным аптекам закрытием («будут работать только государственные»), если аптеки не пресекут рост цен на лекарства, которые, напомним, подорожали из-за введения властями 10%-ой ставки НДС на ввоз и продажу лекарств и медизделий.

То есть власти дерут с аптек 10% от стоимости любого лекарства и требуют, чтобы эти лекарства аптеки продавали себе в убыток.

Еще один момент: Лукашенко угрожает закрыть частные аптеки из-за роста цен. Дескать, «будут работать только государственные». Но зайдите на Tabletka.by, наберите любое лекарство - в подавляющем большинтве  случаев в госсети оно будет стоить дороже.

Получается, под видом борьбы с ростом цен ведется борьба с более дешевыми лекарствами? 
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