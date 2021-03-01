Лукашенко пригрозил закрытием частным аптекам из-за роста цен. А государственной "Белфармации"?
Лукашенко пригрозил частным аптекам закрытием - «будут работать только государственные».
Лукашенко пригрозил частным аптекам закрытием («будут работать только государственные»), если аптеки не пресекут рост цен на лекарства, которые, напомним, подорожали из-за введения властями 10%-ой ставки НДС на ввоз и продажу лекарств и медизделий.
То есть власти дерут с аптек 10% от стоимости любого лекарства и требуют, чтобы эти лекарства аптеки продавали себе в убыток.
Еще один момент: Лукашенко угрожает закрыть частные аптеки из-за роста цен. Дескать, «будут работать только государственные». Но зайдите на Tabletka.by, наберите любое лекарство - в подавляющем большинтве случаев в госсети оно будет стоить дороже.
Получается, под видом борьбы с ростом цен ведется борьба с более дешевыми лекарствами?
11:59 01/03/2021
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