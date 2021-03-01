"Я, Федоренко Дмитрий Александрович, 1982 г.р., 3-ий рудник, ПУВСТ, мастер технологического комплекса поверхности шахты, работающий в ОАО "Беларуськалий" с 2001 г., заявляю о своём присоединении к стачке, отказываюсь поддерживать скомпрометировавший себя режим.





Уважаемые коллеги, земляки, честные граждане «страны для жизни»!





Обращаюсь к Вам, всем неравнодушным людям нашей прекрасной Родины, которая путём обмана и противозаконных действий оказалась в руках тёмных сил.





Ежедневно я наблюдаю и c прискорбием констатирую:





-беспрецедентные факты нарушения Конституции РБ;





-запредельная жестокость и превышение полномочий так называемых блюстителей правопорядка;





-факты бессовестных фальсификаций, бесчеловечных расправ и судилищ над свободными гражданами РБ;





-издевательское попрание и надругательство над правами и свободами человека в нашей стране.





Фразу "...иногда не до законов" расцениваю, как циничное, наплевательское отношение не только к правовой базе и Конституции, но и к законному волеизъявлению народа Беларуси.





У меня есть замечательная жена и маленький сынишка. Как и у всех, присутствовал страх и нерешительность потерять неплохо оплачиваемую работу в Белкалии. Но время проходит, а ситуация только усугубляется.





Далее я не нахожу возможным оставаться в стороне пассивным наблюдателем и жертвой, поскольку всё происходящее не совместимо с моими понятиями о человеческой совести, чести и достоинстве, идет в разрез с общечеловеческими и демократическими ценностями.





Поздравляю всех с наступлением весны! Пробуждается природа и с ней пробуждается протест!





ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!!!", - цитирует заявление Федоренко телеграм-канал "Стачком ОАО "Беларуськалий""