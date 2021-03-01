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Мужество сказать "нет": шахтеры продолжают присоединяться к стачке

Еще один работник "Беларуськалия" заявил о присоединении к стачке в знак протеста против фальсификации выборов и последовавшего за этим нечеловеческого насилия в стране
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"Я, Федоренко Дмитрий Александрович, 1982 г.р., 3-ий рудник, ПУВСТ, мастер технологического комплекса поверхности шахты, работающий в ОАО "Беларуськалий" с 2001 г.,  заявляю о своём присоединении к стачке, отказываюсь поддерживать скомпрометировавший себя режим. 

Уважаемые коллеги, земляки, честные граждане «страны для жизни»! 

Обращаюсь к Вам, всем неравнодушным людям нашей прекрасной Родины, которая путём обмана и противозаконных действий оказалась в руках тёмных сил. 

Ежедневно я наблюдаю и c прискорбием констатирую:  

-беспрецедентные факты нарушения Конституции РБ; 

-запредельная жестокость и превышение полномочий так называемых блюстителей правопорядка; 

-факты бессовестных фальсификаций, бесчеловечных расправ и судилищ над свободными гражданами РБ;   

-издевательское попрание и надругательство над правами и свободами человека в нашей стране. 

Фразу "...иногда не до законов" расцениваю, как циничное, наплевательское отношение не только к правовой базе и Конституции, но и к законному волеизъявлению народа Беларуси. 

У меня есть замечательная жена и маленький сынишка. Как и у всех, присутствовал страх и нерешительность потерять неплохо оплачиваемую работу в Белкалии. Но время проходит, а ситуация только усугубляется. 

Далее я не нахожу возможным оставаться в стороне пассивным наблюдателем и жертвой, поскольку всё происходящее не совместимо с моими понятиями о человеческой совести, чести и достоинстве, идет в разрез с общечеловеческими и демократическими ценностями. 

Поздравляю всех с наступлением весны! Пробуждается природа и с ней пробуждается протест!

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!!!", - цитирует заявление Федоренко телеграм-канал "Стачком ОАО "Беларуськалий""
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