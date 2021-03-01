



Самоизоляция, масочный режим, удаленная работа – все белорусы так или иначе столкнулись с новой реальностью. А закрытые границы, ограничения на перемещение между странами и т.д. серьезно сказались на многих сферах бизнеса, в том числе автомобильного. Автобизнес поговорил с перевозчиками и узнал, как повлиял COVID-19 на их деятельность.





"Объем перевозок в международном сообщении снизился на 90 процентов"





– Объем перевозок в международном сообщении, осуществляемых ТУП "Автобус-Тур" (белорусский перевозчик, входящий в группу компаний ECOLINES. – Прим. авт.), снизился на 90 процентов, – говорит его директор Павел Куценко. – Парк наших автобусов сегодня используется со значительно меньшей интенсивностью, чем раньше, но вся техника находится в полностью исправном состоянии.





К сожалению, по объективным причинам мы не смогли продлить контракты со всеми сотрудниками компании. Сокращение объема перевозок сказалось и на количестве персонала.





Сегодня мы совместно с нашими партнерами осуществляем регулярные рейсы в Польшу, Литву, Украину, РФ, Латвию, Эстонию, Германию. Популярность автобусного сообщения весьма велика, ее обуславливает ряд факторов: маршрутная сеть, комфорт в салоне автобуса, багаж, более низкая цена по сравнению с железнодорожным транспортом и самолетами.





Сейчас сложно судить о какой-либо динамике, что-то конкретное можно будет говорить только после снятия ограничений на въезд, в первую очередь в сопредельные страны. В Польше это, например, лимит по количеству пассажиров в салоне – не более 50 процентов посадочных мест, в России – необходимость основания для въезда граждан РБ и иностранных граждан. В каждой стране есть что-то свое, что ограничивает свободное перемещение наших пассажиров. Информация меняется каждую неделю, динамику можно будет отследить только после отмены ограничительных мер.



"По количеству заказов все было как обычно"





– Конечно, 2020 год в сфере логистики не был легким, – делится директор ИООО "АсстрА Вайсруссланд" Олег Быков. – Пандемия COVID-19 привела к тому, что миллионы людей столкнулись со стрессом, изоляцией, чувством неопределенности и неуверенности в будущем. Это косвенно повлияло и на показатели компании. Несмотря на сложности, команда показала убедительные результаты по количеству заказов и по итогам года. Приходится выдерживать жесткое давление со стороны клиентов: сначала по обеспечению сейвингов, поддержке изменений и сокращения затрат (cost-cutting) в Supply Chain Management (SCM), а затем и по гарантии международного уровня качества сервиса.





Пару лет назад акционеры компании решили отказаться от собственного транспортного парка, чтобы не конкурировать с поставщиками и сосредоточиться на потребителях. Все наши водители были белорусами, все они нашли работу. Хороший водитель всегда ценится. Многие парки готовы развиваться и приобретать больше техники, но их удерживает отсутствие квалифицированных водителей, от которых практически на 100 процентов зависит успешность и сохранность перевозки.





По количеству заказов в течение года, в общем-то, все было как обычно. Вместе с тем в сложившейся ситуации стало очевидным, что самое постоянное – это непостоянство. Мир изменился, продолжает меняться и уже никогда не будет прежним. Из этой "встряски" мирового масштаба мы вынесли уроки, изменились сами и научились работать по-новому. Важно планировать, работать на перспективу и при этом использовать возможности каждой ситуации.





В сложные моменты помогает способность сохранять спокойствие и ясный взгляд. В 2020 году потребовалось приложить больше усилий для привлечения новых и удержания имеющихся клиентов. Команда AsstrA перешла в режим удаленной работы, сохранив концентрацию на проектах.



"Если ситуация не изменится, автобусы превратятся в металлолом"





– У нас в парке шесть единиц техники: четыре микроавтобуса и два больших автобуса, – рассказывает индивидуальный предприниматель Сергей Пыленок. – Мы работали внутри Беларуси, сотрудничая с принимающей туристов стороной. Турфирмы – наши партнеры – активно привлекали в РБ туристов, 80 процентов которых составляли россияне, а также жители Прибалтики, Украины, Польши. Затем появился такой сегмент, как арабы и индусы, плюс немного граждан Китая. Мы возили их по нашей стране, показывали достопримечательности, развивали бизнес, набирали обороты и строили какие-то планы.





Цикл работы был практически круглогодичным. Во время сезонного спада туристической активности приходилось возить небольшие группы по 5-8 человек, чтобы не потерять клиентов. После прихода коронавируса мы фактически остались только с внутренним туризмом, в первую очередь с корпоративными группами. В остальном туризм как таковой исчез. С марта 2020 года пошла волна отказов, с тех пор сборных групп не было и нет по настоящее время.





Часть техники вынужденно простаивает. В прошлом году только в июле мы сняли с больших автобусов зимнюю резину, чтобы выполнить корпоративный заказ на доставку сотрудников в Витебск на "Славянский базар". К середине лета стал наблюдаться небольшой всплеск: были туристы из Ирака, приезжали россияне по санаторному въезду, появилась какая-то загрузка по выходным с конца июля по конец августа. Уже с сентября все пошло на спад, а в октябре снова стало мертво. Даже на Новый год мы не притрагивались к автобусам.





Конечно, в такой ситуации нам не удалось удержать сотрудников. Да, кто-то остался на минимальную зарплату, остальные ушли или в "дальнобой" или на городские автобусы.





Остается надежда только на вакцинацию, после который все страны дадут послабления и откроют границы. В противном случае автобусы превратятся просто в металлолом. Продать кому-то в такой ситуации их будет невозможно.





Наш вердикт





Безусловно, пандемия COVID-19 внесла значительные коррективы в автобизнес. Снижение объемов пассажирских перевозок ударило как по крупным компаниям, так и по мелким фирмам и индивидуальным предпринимателям. Проблемы коснулись и рядовых сотрудников, многие из которых вынуждены были искать другую работу или соглашаться на серьезное снижение зарплаты. Сфера грузоперевозок пострадала в значительно меньшей степени.





Но крупные компании, имеющие запас прочности, в состоянии пережить этот кризис и справиться со снижением объема перевозок. Что касается небольших перевозчиков, то вся их надежда лишь на то, что в ближайшее время ситуация нормализуется, границы откроют и жизнь вернется в прежнее русло. Но когда это произойдет на самом деле, пожалуй, не возьмутся предсказывать даже ясновидящие.