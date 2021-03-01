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Прогноз по валютам: каких изменений доллара ждать в марте?

На внутреннем валютном рынке в конце зимы две основные иностранные валюты - доллар и евро - укрепились к белорусскому рублю. А российский рубль подешевел. Как изменятся курсы валют в начале весны? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.


- Если говорить о внешних факторах, то на белорусский валютный рынок на прошедшей неделе влияли рост евро и снижение российского рубля.
Валютная пара евро/доллар выросла с 1,2110 до 1,2150, или на 0,3%.

К российскому рублю доллар вырос с 73,9 до 74,4, или на 0,6%.

Евро вырос с 89,5 до 90,4 российского рубля, или на 1% ровно.

В результате к белорусскому рублю доллар и евро подорожали, а российский рубль немного подешевел. Доллар за неделю вырос на 0,54%. Евро подорожал на 0,87%. А российский рубль подешевел на 0,1%.

Выросшие доллар и евро утянули стоимость валютной корзины вверх. Корзина подорожала на 0,29%. Это вторая неделя подряд снижения белорусского рубля к валютной корзине.

Основное снижение российского рубля пришлось на торги пятницы. А за день до этого, на торгах в четверг, российский рубль успел обновить максимум с начала этого года. Кстати, в этот же день максимум обновила и валютная корзина.

На начавшейся неделе эксперт ожидает умеренный рост доллара и евро.

Доллар может вырасти до 2,62 белорусского рубля.

Евро может подорожать до 3,19 белорусского рубля.

Российский рубль вероятнее всего останется вблизи 3,50 белорусского рубля за 100 российских.
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