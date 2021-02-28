Купляйце беларускае: импорт в магазинах Беларуси урежут до минимума

В МАРТ отметили, что утвержденная до 2030 года доктрина национальной продовольственной безопасности основывается на новых условиях обеспечения продовольственной независимости страны, пишет belnovosti.by





В министерстве отметили, что в прошлом году доля импортных продовольственных товаров в продаже организациями торговли составила 22,9 %.





По-прежнему высокой остается доля отдельных импортных продуктов в розничном товарообороте организаций торговли.





В министерстве антимонопольного регулирования и торговли подчеркнули, что доля импортных яблок на прилавках магазинов составила 92,8 %, масла растительного – 87,5 %, рыбы – 81,5 %, крупы гречневой – 66,6 %, кондитерских изделий из сахара – 51,9 %.









На заседании коллегии МАРТ 19 февраля были одобрены рекомендации по обеспечению соблюдения положений доктрины национальной продовольственной безопасности страны.





МАРТ рекомендует объектам торговли при реализации продовольственных товаров обеспечить достижение удельного веса продуктами не ниже:





оптимистический – 85 процентов;

недостаточный – 80 процентов.

Магазинам предложено обеспечить размещение и выкладку товаров отечественного производства в визуально и физически доступных местах предложенными способами.



