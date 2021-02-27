И это при том, что еще не до конца освоен предыдущий российский транш, выделенный в конце 2020 года. Как относиться к тому факту, что Минск, образно говоря, снова стоит у ворот Кремля с протянутой рукой? Миллиарды долларов, шансы на возврат которых не столь уж велики (если основываться на прошлом опыте) – не слишком ли дорогая цена геополитического партнерства с Лукашенко?





Не успел Минск «переварить» предыдущий – энергетический - кредит от Москвы, как на повестке дня стоят уже новые займы для государства Александра Лукашенко.





«Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда. Сейчас такие вопросы тоже прорабатываются. Инфраструктуру надо развивать», - сказал Юрий Селиверстов.





Министр финансов Беларуси также подтвердил, что Минск ожидает поступление $500 млн второго транша российского госкредита в течение первого полугодия. «Мы так договаривались с нашими коллегами из России. Нет каких-либо предпосылок к тому, что это будет не так», - добавил он.





Селиверстов также сообщил, что Минфин Беларуси рассматривает возможность размещения в этом году нового выпуска гособлигаций на Московской бирже и не планирует выпуска евробондов в ближайшее время.





Напомним, что в середине сентября 2020 года, в разгар уличных протестов в Беларуси, на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, была достигнута договоренность о том, что Москва предоставляет Минску госкредит на $1,5 млрд. Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов пояснял, что речь идет о выделении соседней республике госкредита в российских рублях на $1 млрд и финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $0,5 млрд. Он также отмечал, что Беларусь за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед «Газпромом» в сумме $330 млн по состоянию на середину сентября.





Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 декабря 2020 года подписал распоряжение о предоставлении Беларуси межгосударственного кредита объемом $1 млрд. 30 декабря Минск сообщил, что получил первый транш российского госкредита - $0,5 млрд.





Подобные дружеские отношения двух государств, основанные на финансовой составляющей, не могут продолжаться на постоянной основе, полагает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.





«Сейчас белорусский президент любыми возможными способами демонстрирует лояльное отношение к Москве, преследуемой со стороны Запада экономическими санкциями. Но и Минск находится в аналогичной ситуации — внешние геополитически отношения у Беларуси накалены до предела, поэтому ждать помощи из других рук, кроме России, Лукашенко не приходится», - поясняет политолог.





По его мнению, очень скоро Беларусь истратит последние финансовые займы, предоставленные нашей страной.





«Дипломатия Минска тут же изменится. Предпосылки к такой перемене настроения существуют. Минск может пойти на «двойной гамбит» — с одной стороны обеспечить себя российским топливом, с другой — укрепить партнерские отношения с Китаем, тем самым давая понять, что у России, подпитывающей белорусскую экономику фактически бесплатными энергоресурсами и сравнительно дешевыми кредитами, существуют конкуренты», — отмечает эксперт.





Вообще же долг Беларуси перед Россией по состоянию на прошлый год составлял около $8 млрд. Еще около $2,5 млрд. Беларусь должна Евразийскому банку развития (ЕАБР), в котором РФ - ключевой акционер.





Какую позицию займет Россия в отношении белорусского долга? Судя по всему, в российском Минфине образовались два лагеря, считает политолог Андрей Суздальцев: один из них категорически против выдачи Лукашенко новых кредитов, напоминая о фатальной ошибке 2013 года, когда Москва предоставила $3 млрд Украине во главе с Януковичем.





«Другая часть Минфина настаивает на продолжении помощи Минску в виде различных субсидий, влетевших нам в копеечку. Подозреваю, что этот лагерь в итоге возьмет верх, что мы снова пойдем навстречу Лукашенко, и что украинский казус семилетней давности может повториться в случае с Беларусью», - предупреждает эксперт.





Сейчас на высшем уровне идет выработка нового формата взаимодействия между Минском и Москвой, уверен профессор финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.





«Поскольку Польша, Украина и другие страны, на которых Лукашенко рассчитывал, от него открестились, ему надо быстро перестраивать систему политических приоритетов», - считает эксперт.





Он полагает, что одна из первоочередных задач Батьки – стабилизация финансовой системы.





«В случае разрыва отношений между Минском и Москвой белорусская экономика самоликвидируется в течение полугода, — уверен наш собеседник. — Беларусь держится только благодаря подпоркам в виде российского рынка (для ее машиностроения и сельского хозяйства) и сырья (для нефтеперерабатывающей отрасли)».



