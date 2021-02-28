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Просроченная задолженность по кредитам на недвижимость за январь увеличилась в 2.5 раза

Это рекордный скачoк с января 2020 года.

 Если обычно «просрочка» по кредитам на строительство росла в среднем по 100 тысяч рублей в месяц, то за январь она увеличилась на 1,6 млн. Об этом сообщает Нацбанк в своем статистическом бюллетене.


По информации Нацбанка задолженность по всем видам кредитов, выданным банками Республики Беларусь физическим лицам, снизилась. По состоянию на первое февраля 2021 года она составила 15 513,6 млн. рублей.


Общее снижение задолженности по кредитам произошло из-за снижения задолженности по потребительским кредитам. А вот по задолженность по кредитам на недвижимость немного увеличилась.

А вот просроченная задолженность по кредитам, выданным банками Беларуси на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья резко выросла в 2.5 раза. Если по состоянию на 1 января 2021 года показатель был равен 1.1 млн. рублей, а до этого он каждый месяц рос в среднем на 100 тысяч, то 1 февраля произошел скачек до 2.7 млн. рублей.

Причем просроченная задолженность физлиц осталась на уровне января (0.9 млн), а вот у юридических лиц просроченная задолженность выросла с 0.1 до 1.8 млн рублей.
Realt.by
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