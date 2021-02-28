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В 2020 году Литва получила 213 заявок от иностранных стартапов на релокейт

Организация Startup Lithuania опубликовала статистику по количеству стартапов, которые переехали в Литву в прошлом году.

По данным Startup Lithuania, в 2020 году в Литву поступило 213 заявок на релокейт от зарубежных стартапов. 53 из них получили разрешение на релокейт инновационного бизнеса в Литву. Эти цифры меньше, чем в 2019 году. Тогда в страну поступило 274 заявок на стартап-визы, 71 стартап получил разрешение на релокейт. Ухудшение статистики связано с пандемией, пишет dev.by

Парламент Литвы ввёл стартап-визы в 2016 году. Новые иммиграционные правила установили льготные условия для технологических стартапов, находящихся на ранней стадии развития и имеющих масштабируемый и инновационный продукт или бизнес-модель. Виза выдаётся на год и продлевается, если стартап показывает экономический рост. 

Отмечается, что в 2021 году власти собираются улучшить финансовые условия для зарубежных стартапов, которые хотят переехать в Литву. Так, 12 лучших стартапов смогут претендовать на гранты в 30 тыс евро. 

Согласно базе Startup Lithuania, в Литве работает более 1030 стартапов. В прошлом году они привлекли около 26 млн евро инвестиций. 

dev.by пытался выяснить, сколько белорусских компаний среди 53 стартапов, переехавших в Литву в прошлом году. Ни Департамент по миграции при МВД Литвы, ни Startup Lithuania нам на этот вопрос ответить не смогли, сославшись на конфиденциальность информации. 

По данным Bloomberg, 40 ИТ-компаний Беларуси перевозят порядка 900 сотрудников в Литву. Ещё 30 фирм подумывают о релокации. Публично об открытии офиса в Вильнюсе за последние полгода заявили 7 белорусских компаний: Currency.com, Wargaming, EPAM, Flo, Godel, Belka Games, Itransition. 

По последней информации, более 9 тысяч белорусов обратились за временным видом на жительство в Литву в период с 1 августа 2020 по 15 февраля 2021 года. 7490 человек уже получили его.
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