МОТ: Беларусь - на 101-м месте в мире по уровню зарплат





В рейтинге рассматривалась средняя зарплата в Беларуси на уровне почти 347 долларов.





На первом месте по уровню зарплат в рейтинге оказалась Швейцария. Средняя зарплата в этой стране составляет 5,4 тысяч долларов. Соединенные Штаты попали в топ-10 стран со средней зарплатой в 2,8 тысяч долларов.





Польша, заняла 58 место с уровнем средней зарплаты в 765 долларов. Россия расположилась на 67 месте — 636 долларов в месяц. Украина на 127-м месте со средней зарплатой 194 доллара.





Последние 159 и 160 места рейтинга заняли Зимбабве (21 доллар) и Малави (22 доллара), сообщают СМИ.





Напомним, что по данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в январе 2021 года составила 1290 рублей или около 496 долларов. Но это - до уплаты налогов.