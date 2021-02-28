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Не такой уж и дорогой: «кукурузник» купили на аукционе в Могилеве

«Был продан лот № 3 — это самолет Ан-2, произведенный в 1985 году, за 12 744 тысяч рублей (4 890 долларов по курсу Нацбанка на сегодня)», — уточнила аукционист Светлана Андреенко.


Имя покупателя неизвестно. По ее словам, в скором времени должны состояться повторные торги, чтобы продать пять оставшихся «кукурузника». Самый дорогой из них стоит 63 тысячи рублей, он после модернизации, остальные четыре — 12 744 тысячи рублей (с учетом НДС). Возможно, стоимость лотов будет снижена.

Одно из сельхозпредприятий Кричевского района выставило на аукцион сразу семь самолетов Ан-2 в начале января. Во время первого аукциона 15 января купили один самолет, второй раз публичные торги прошли 26 февраля.

Ан-2 — советский легкий многоцелевой самолет, развивает максимальную скорость 236 км/ч, используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, учебный, пассажирский биплан и состоит на вооружении ВВС многих стран. Авиаотряды сельскохозяйственной авиации долгое время были популярны и эффективны. После того, как появились современные опрыскиватели высокой проходимости, работающих не на керосине, а бензине или дизеле, самолеты канули в лету.
Sputnik
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