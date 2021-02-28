Не такой уж и дорогой: «кукурузник» купили на аукционе в Могилеве





Имя покупателя неизвестно. По ее словам, в скором времени должны состояться повторные торги, чтобы продать пять оставшихся «кукурузника». Самый дорогой из них стоит 63 тысячи рублей, он после модернизации, остальные четыре — 12 744 тысячи рублей (с учетом НДС). Возможно, стоимость лотов будет снижена.





Одно из сельхозпредприятий Кричевского района выставило на аукцион сразу семь самолетов Ан-2 в начале января. Во время первого аукциона 15 января купили один самолет, второй раз публичные торги прошли 26 февраля.





Ан-2 — советский легкий многоцелевой самолет, развивает максимальную скорость 236 км/ч, используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, учебный, пассажирский биплан и состоит на вооружении ВВС многих стран. Авиаотряды сельскохозяйственной авиации долгое время были популярны и эффективны. После того, как появились современные опрыскиватели высокой проходимости, работающих не на керосине, а бензине или дизеле, самолеты канули в лету.