Как сообщил Белстат, номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в январе 2021 г. составила 1290 рублей. Это - почти на 185 рублей, чем в декабре 2020 года, когда она составляла 1474,6 рублей.









Как подсчитал TUT.BY, лидером по падению средней зарплаты в январе оказался Солигорский район. Там падением составило 378 рублей — до 1877 рублей. На втором месте — Брест (минус 335 рублей — до 1265 рублей), а на третьем — Березовский район (минус 320 рублей — до 1081 рубля).





На четвертом месте по падению Минск, где средний заработок сократился на 302 рубля. На пятом - Лунинецкий район, в котором люди потеряли 287 рублей.





Ниже всего в январе средняя зарплата была Шарковщинском районе — 753 рубля, Кормянском — 795 рублей, Мстиславском — 826 рублей.





Средняя январская зарплата была ниже отметки в 1000 рублей в 75 районах. Следует учитывать, что речь про суммы до уплаты налогов.