Facebook выплатит 650 млн долларов за нарушение конфиденциальности
Коллективный иск против соцсети был подан от имени почти 1,6 миллиона пользователей из штата Иллинойс
Окружной судья Джеймс Донато одобрил мировое соглашение, которое урегулирует коллективный иск, поданный в Иллинойсе в 2015 году от имени почти 1,6 миллиона пользователей против соцсети Фейсбук, обвинившим компанию в нарушении неприкосновенности частной информации. В рамках соглашения компания выплатит истцам 650 миллионов долларов, пишет golosameriki.com
Донато назвал это соглашение одним из крупнейших среди исков, поданных на компании из-за нарушений конфиденциальности информации.
«Каждый из истцов, заинтересованный в получении компенсации, получит на руки как минимум 345 долларов», - написал в своем решении судья, назвав соглашение «серьезной победой потребителей в... сфере конфиденциальности цифровой информации».
Как сообщил в интервью с газетой Chicago Tribune адвокат Джей Эдельсон, подавший иск от имени 1,6 миллионов пользователей Фейсбука, чеки с компенсацией могут быть посланы истцам по почте в течение ближайших двух месяцев – с оговоркой, что это произойдет, если решение не будет обжаловано.
«Мы рады тому, что вопрос урегулирован.., что отвечает интересам нашего сообщества и наших акционеров», - говорится в заявлении компании Facebook, штаб-квартира которой находится в районе Сан-Франциско.
Истцы обвинили крупнейшую в мире социальную сеть в нарушении закона штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации. Компания использовала технологию распознавания лиц на фотографиях, загружаемых пользователями на сайт, не получив от них согласия на это.
Закон штата о конфиденциальности биометрической информации позволяет потребителям подавать в суд на компании, которые занимаются сбором биометрических данных, таких как распознавание лица и отпечатки пальцев, без разрешения владельцев этих данных.
В конечном итоге коллективный иск против Фейсбука был подан в Калифорнии. С тех пор компания внесла изменения в свою систему отметок на фотографиях пользователей.
10:29 28/02/2021
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