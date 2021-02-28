Facebook выплатит 650 млн долларов за нарушение конфиденциальности

Окружной судья Джеймс Донато одобрил мировое соглашение, которое урегулирует коллективный иск, поданный в Иллинойсе в 2015 году от имени почти 1,6 миллиона пользователей против соцсети Фейсбук, обвинившим компанию в нарушении неприкосновенности частной информации. В рамках соглашения компания выплатит истцам 650 миллионов долларов, пишет golosameriki.com





Донато назвал это соглашение одним из крупнейших среди исков, поданных на компании из-за нарушений конфиденциальности информации.





«Каждый из истцов, заинтересованный в получении компенсации, получит на руки как минимум 345 долларов», - написал в своем решении судья, назвав соглашение «серьезной победой потребителей в... сфере конфиденциальности цифровой информации».





Как сообщил в интервью с газетой Chicago Tribune адвокат Джей Эдельсон, подавший иск от имени 1,6 миллионов пользователей Фейсбука, чеки с компенсацией могут быть посланы истцам по почте в течение ближайших двух месяцев – с оговоркой, что это произойдет, если решение не будет обжаловано.





«Мы рады тому, что вопрос урегулирован.., что отвечает интересам нашего сообщества и наших акционеров», - говорится в заявлении компании Facebook, штаб-квартира которой находится в районе Сан-Франциско.





Истцы обвинили крупнейшую в мире социальную сеть в нарушении закона штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации. Компания использовала технологию распознавания лиц на фотографиях, загружаемых пользователями на сайт, не получив от них согласия на это.





Закон штата о конфиденциальности биометрической информации позволяет потребителям подавать в суд на компании, которые занимаются сбором биометрических данных, таких как распознавание лица и отпечатки пальцев, без разрешения владельцев этих данных.





В конечном итоге коллективный иск против Фейсбука был подан в Калифорнии. С тех пор компания внесла изменения в свою систему отметок на фотографиях пользователей.



