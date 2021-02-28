"Идея Банк" все-таки достался Олексину

В нем идет речь о том, что 99,999% акций будут проданы за 50 млн рублей до 2 апреля 2021 года, пишет Еврорадио.





Разговоры об этом ходили еще в ноябре прошлого года. Getin Holding тогда написал письмо о намерениях продать банку или связанным с ним лицам пакет акций «Идея Банка». Ожидалось, что сделка состоится после ее одобрения Национальным банком Беларуси до 4 января 2021 года. Но национальный банк согласовал эту сделку только в прошлом месяце.





Напомним, что финансовый холдинг Getin Holding S.A. (Польша) купил 75% акций белорусского "Сомбелбанка" в 2008 году. В 2013 году «Сомбелбанк» был переименован в "Идея Банк" (Idea Bank). На тот момент под этим брендом банки группы Getin Holding работали в Польше и Украине. Сейчас холдинг Getin владеет 100% акций белорусского "Идея Банка".





Как известно, акционерами ЗАО "МТБанк" являются СЗАО «Энерго оил» и ОДО «Белнефтегаз», принадлежащие семье белорусского бизнесмена Алексея Олексина.





Недавно, из-за угрозы попасть под европейские санкции, он переписал доли в своих компаниях на сыновей. Однако и такой шаг не обязательно спасёт его от попадания в "чёрные списки" Евросоюза.



