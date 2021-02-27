Сколько денег тратят на одного жителя в Минске и соседних столицах





В текущем году Минск обязан перечислить в республиканский бюджет 778 млн рублей.





Чем еще примечателен бюджет Минска на текущий год и что у него общего с бюджетами соседних столиц, разбирается «Кошт урада».





Сколько денег хотят собрать в бюджет столицы





В конце декабря прошлого года Минский городской совет депутатов одобрил проект бюджета столицы на 2021 год. По оценкам властей он носит социальную направленность. На здравоохранение предусмотрено более 25,1% расходов бюджета, а на образование — около 22,3%. Еще 3,2% расходов планируется потратить на вопросы социальной политики. Всего расходы бюджета запланированы в объеме 5,75 млрд руб. при доходах в 5,55 млрд. рублей. Таким образом, размер дефицита бюджета города Минска на конец 2021 года установлен в сумме 200 млн. рублей или 3,5% расходной части.





Несмотря на дефицит, в отличие от большинства регионов, Минск не только зарабатывает, но и щедро делится средствами с вышестоящим республиканским бюджетом. Основой доходов столицы являются налоговые поступления. Их объем на 2021 год запланирован в 5,2 млрд рублей, что на 7,8% больше чем было запланировано на 2020 год. Это главным образом, подоходный налог с физлиц, что неудивительно с учетом концентрации людей в столице, которая уже официально перешагнула планку в 2 миллиона жителей. Здесь запланированы поступления в 2,7 млрд рублей. Четверть доходной части должны составить налоги на прибыль — 1,3 млрд. рублей. Их хотят собрать на 10% больше, чем было запланировано на прошлый год. Это является достаточно амбициозной задачей с учетом падения экономики в прошлом году.





Налоги на собственность в 2021 году оцениваются в объеме 0,45 млрд. рублей — 64% этой суммы должны составить поступления от налога на недвижимость, остальные 36% — налог на землю. Суммарно налоги на собственность должны составить 8% поступлений в бюджет столицы. Еще 7% доходов запланированы от налогов на товары, работы и услуги. Главным образом, это налоги от выручки — 356,8 млн рублей. В эту группу также включается широкий перечень прочих поступлений: от экологического налога (20,4 млн. рублей) и налога на отдельные виды деятельности (23,5 млн. рублей) до специальных сборов и пошлин (622 тыс. рублей) и налога на владение собаками (348,8 тыс. рублей). Среди прочего, столица зарабатывает за счет административных процедур — уплата государственной пошлины должна принести столичному бюджету 17,2 млн рублей.





Как ни странно, столица позитивно видит будущее и планирует рост поступлений налоговых доходов по большинству источников — от скромных 2,7% по налогу на добычу природных ресурсов до внушительного в 1,9 раза для поступлений от экологического налога. Впрочем, снижение по ряду налогов тоже ожидается — по налогам на собственность (-4,5%), земельному налогу (-16,7%), а также по налогам на доходы (-2,9%) и по отдельным видам деятельности (-32,8%). Однако рост поступлений по ключевым позициям — подоходный налог с физлиц (+10,4%) и налог на прибыль (+10,0%) с лихвой должен компенсировать выпадающие поступления.





Помимо налоговых поступлений, бюджет Минска пополняется за счет неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений. Их доля существенно уступает налоговым поступлениям — неналоговые доходы в 2021 году ожидаются в объеме 330,8 млн рублей, безвозмездные поступления в 50,0 млн рублей или 6% и 0,9% общего объем поступлений соответственно.





Оба вида поступлений в 2021 году существенно снижаются по сравнению с планами прошлого года. Безвозмездных поступлений бюджет столицы ожидает на 4,7% меньше запланированных на прошлый год, а неналоговых доходов и вовсе на четверть меньше.





В 2021 году власти ожидают снижения практически по всем видам неналоговых доходов, за исключением доходов от сдачи в аренду имущества (кроме земельных участников) — «плюс» 12,7%, и возмещения средств бюджета, потерь и вреда — «плюс» 3,1%. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, ожидаются в объеме 71,1 млн. рублей (снижение на 43,2%), доходы от осуществления приносящей доходы деятельности в 203,4 млн рублей (снижение на 10,8%).





Среди доходов от осуществления приносящей доходы деятельности существеннее всего ожидается снижение поступлений за счет имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства — до 156,0 тыс. рублей (ниже на 75,1% аналогичного показателя в бюджете 2020 года).





Расходы превысят доходы





Даже с учетом непростой ситуации в экономике, объем расходов будет возрастать по многим позициям, в том числе для компенсации роста цен на товары и услуги. Доходы угнаться за этим, очевидно, не смогут.





Рост расходов бюджета Минска ожидается на скромный 1%. И это при весьма оптимистичном прогнозе инфляции в 5%.





Основную часть средств бюджет столицы направляет на социальную сферу — здравоохранение (1,4 млрд рублей), образование (1,3 млрд рублей), физкультуру, спорт и СМИ (158,5 млн рублей) и вопросы социальной политики (186,5 млн рублей). Всего на эти цели будет израсходовано 53,4% средств.





Пятая часть расходов столицы — общегосударственная деятельность. Здесь планируются средства в объеме 1,1 млрд рублей, большую часть которых составит поддержка столицей республиканского бюджета в объеме 777,6 млн рублей.





Практика передачи части средств столице в республиканский бюджет устоявшаяся. В текущем году это 14% доходной части. Но ранее, в более благополучные времена, эти суммы были еще более внушительными. Так, например, в 2016 эта сумма межбюджетного трансферта достигала 29% доходной части столичного бюджета.





Направления расходования бюджетных средств Минска демонстрируют разную динамику, порой довольно неожиданную. Так, расходы на образование вырастут на 7,6% до 1,28 млрд рублей. Больше всего здесь добавят на общее среднее образование (+15,8%) и дополнительное образование детей и молодежи (+16,7%). Но одновременно немного урежут средства, выделяемые на профессионально-техническое образование (-4,7%) и среднее специальное (-3,5%). Вырастут расходы на социальную политику (+7,0%), национальную экономику (+5,8%), общегосударственную деятельность (+13,1%), а также национальную оборону (+14,5%). Насчет последнего нужно оговориться, что основную долю расходов (99,4%) на эту категорию несет республиканский бюджет, а не местный.





На чем будут экономить





Что касается сокращения расходов, то их урежут в сфере охраны окружающей среды (-26,4%), ЖКХ (-12,0%), спорте и культуре (-0,4%). Снизятся расходы и на силовую сферу (судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности) (-9,5%), но здесь расходы не являются существенными, ведь, как и в случае со сферой национальной обороны, большая часть затрат силового блока лежит на республиканском бюджете.





Любопытно, что расходы на здравоохранение планируется сократить на 5,7%. Тем не менее эта часть расходов по-прежнему останется среди самых значимых.





Сколько тратят Варшава, Вильнюс, Москва и Киев





Рост расходов минского бюджета на скромный один процент не выделяется среди динамики столичных бюджетов соседних стран. Так бюджет Варшавы возрастет на близкие 1,1%. Расходы бюджетов Киева и Москвы не изменяются существенно — «плюс» 0,1% и «минус» 0,3% соответственно. Существенно возрос бюджет Вильнюса (+6,6%), а в Риге, напротив, запланировано снижение на 1,9%.









Социальную направленность декларируют местные власти всех рассматриваемых столиц. Власти Москвы заявляют о доле социальных расходов в 56 процентов. Здесь растет финансирование социальных программ, среди которых «Социальная поддержка жителей» — на 5,4 процента, «Столичное образование» — на 3,2 процента, «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия» — на 7,1 процента.





Расходы на образование, здравоохранение и социальную защиту власти Киева оценивают в 58 процентов. Здесь, к слову, тоже намереваются снизить расходы на здравоохранение, объясняя это тем, что с апреля 2021 года, согласно медицинской реформе, медучреждения украинской столицы финансируются Национальной службой здоровья Украины.





Здравоохранение и образование в Вильнюсе обойдется местным властям в 67% расходов городского бюджета. Местные власти намерены увеличить расходы, в том числе за счет обеспечения с сентября годовым билетом на общественный транспорт работников образовательных учреждений, подведомственных самоуправлению.





Рижские власти называют бюджет 2021 года бюджетом образования, социальной сферы, развития инфраструктуры. Планируется постепенное восстановление заброшенной инфраструктуры города и сокращение дорожных заторов. Экономить средства власти планируют в том числе за счет ограничения использования автотранспорта горсовета и отмены депутатских льгот на бесплатное пользование муниципальными автостоянками.





Бюджетам столиц был нанесен существенный удар во время пандемии. Например, Москва не досчиталась около 500 миллиардов российских рублей доходов (порядка 18%). Поэтому в 2021 и 2022 году власти российской столицы намерены активно занимать, чтобы не сокращать запланированные расходы бюджета и продолжать инвестировать в экономику города.





Размеры столиц определяют объемы расходования средств. Так среди стран соседей безусловным лидером является Москва. Расходы российской столицы составляют внушительные 3,1 трлн. российских рублей (около 109 млрд. бел. рублей). Это в 19 раз превышает бюджет белорусской столицы. В три раза минский бюджет уступает столице Польши. Расходы Варшавы на 2021 год составляют 21,6 млрд злотых (15,1 млрд бел. рублей). Бюджет столицы Украины почти равен Минскому и составляет 57,8 млрд гривен (5,3 млрд. бел. рублей).





Бюджет столиц прибалтийских соседей Беларуси ниже Минского — 842,5 млн евро в Вильнюсе и 1040,0 млн евро в Риге - 2,7 и 3,3 млрд бел. рублей соответственно.









Иначе выглядит картина, если оценить соотношение расходной части с населением столиц. Москва и Варшава останутся лидерами, а вот Рига и Вильнюс существенно обойдут белорусскую столицу. Таким образом, среди близлежащих соседей, по уровню расходов столичного бюджета на одного жителя Минск обошел только Киев.