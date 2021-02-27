



До 174 тыс. мазута с «Нафтана» и «Мозырского НПЗ» в марте будет отгружено через эстонский порт Мууга. В Латвии порты Риги и Вентспился получат 111 тыс. т бензина «Мозырского НПЗ». Отмечается, сообщает Reform.by, что планы отгрузок в указанные порты по железной дороге предварительные и будут пересмотрены.





Недавно Беларусь и Россия подписали соглашение о перевалке отечественных нефтепродуктов через порты Ленинградской области. Документ предусматривает экспорт через эти порты более 9,8 млн т грузов. На этот год планируется поставка более 2 млн т нефтепродуктов через российские гавани.





«Новая нефтяная компания» уже выставила на торги 788 тыс. т топочного мазута производства «Мозырского НПЗ» с поставкой в марте-декабре на условиях FOB в терминале ЗАО «ПНТ» в порту Санкт-Петербурга. Они должны состояться 10 марта. Согласно данным торгов первая откгрузка запланирована на апрель в размере 97,2 тыс. т.





В октябре прошлого года «ННК» выставляла на торги 1,2 млн т топочного мазута «Нафтана» с поставкой в ноябре 2020 года — августе 2021 на условиях FOB в терминале AO B.L.B. Baltijas Terminals в порту Риги. Также в качестве базиса можно было выбрать порты Мууга, Усть-Луга и Сакнт-Петербург с соответствующей корректировке цены.





Надо отметить, что в год Беларусь экспортирует порядка 10-12 млн т нефтепродуктов в зависимости от объемов поставок сырья на НПЗ. В прошлом году было экспортировано почти 8,5 млн т, из которых 3,18 млн т было отгружено в Украину, а 384,3 тыс. т — в Россию. За пределы СНГ было поставлено 4,9 млн т. В 2019 году экспорт нефтепродуктов составил 10,52 млн т, из которых за пределы СНГ было отправлено 7,1 млн т. При этом значительная часть поставок в этом направлении идет через порты. Таким образом, соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов с Россией явно касается не всех объемов экспорта через морские порты. Вероятно, в первую очередь перенаправление экспорта нефтепродуктов затрагивает Литву. Терминал Klaipedos Nafta уже сообщил, что отгрузок из нашей страны нет с февраля.





Перенаправить белорусские грузы в российские порты в августе прошлого года поручил Александр Лукашенко в качестве ответа на санкции балтийских государств. 28 августа его требование касалось конкретно портов Литвы.





«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — сказал он в Оршанском районе.





1 сентября он уже говорил о балтийских государствах в целом. Надо отметить, что и до событий прошлого года Александр Лукашенко рассматривал возможность лишить Литву белорусских грузов на фоне обострения отношений из-за строительства АЭС и требований Вильнюса прекратить его. В январе 2019 года, напутствуя нового посла в Литве Валерия Барановского, он говорил, что в случае, если Литва продолжит политизировать отношения, белорусский транзит должен быть направлен в Латвию.





«Так у нас с Латвией хорошие отношения, если Литва не хочет строить отношения, деполитизировав их, отойти от этих непонятных требований по атомной станции…» — говорил он.



