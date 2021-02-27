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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В экономике Беларуси в январе 2021 года было занято 4295,5 тыс. человек

Это на 33,9 тыс. меньше, чем год назад.



Численность работников, пишет officelife.media, принятых на работу в январе, составила 37,8 тыс. А численность уволенных — 43,8 тыс.

В структуре отраслей больше всего уволенных в промышленности — 8,7 тыс. человек. В оптовой и розничной торговле было уволено 7,7 тыс. человек, в сельском хозяйстве — 6,9 тыс., в строительстве — 3,2 тыс., в транспортных компаниях — 2,1 тыс. человек. В отрасли «информация и связь» уволено 1,2 тыс. человек. Из здравоохранения уволились 3,9 тыс. человек, из образования — 4,6 тыс.

Таким образом, в январе уволено почти на 6 тыс. человек больше, чем принято на работу, причем больше всего превышение увольнений в финансовой сфере, здравоохранении, строительстве и энергетике.
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