







Численность работников, пишет officelife.media, принятых на работу в январе, составила 37,8 тыс. А численность уволенных — 43,8 тыс.





В структуре отраслей больше всего уволенных в промышленности — 8,7 тыс. человек. В оптовой и розничной торговле было уволено 7,7 тыс. человек, в сельском хозяйстве — 6,9 тыс., в строительстве — 3,2 тыс., в транспортных компаниях — 2,1 тыс. человек. В отрасли «информация и связь» уволено 1,2 тыс. человек. Из здравоохранения уволились 3,9 тыс. человек, из образования — 4,6 тыс.





Таким образом, в январе уволено почти на 6 тыс. человек больше, чем принято на работу, причем больше всего превышение увольнений в финансовой сфере, здравоохранении, строительстве и энергетике.







