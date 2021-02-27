В McDonald’s пришло искусственное мясо
Один из крупнейших в мире производителей искусственного мяса Beyond Meat договорился о поставках с несколькими сетями быстрого питания, среди которых McDonald’s.
Пишут “Известия” со ссылкой на Business Insider, сообщает ru.oxu.az
Искусственное мясо пришло в McDonald’s через новый бургер под названием McPlant (от английского plant — растение). В то же время McDonald’s собирается адаптировать под искусственное мясо и другие позиции своего меню.
Задействована в этом будет не только Beyond Meat, но и ее главный конкурент - Impossible Foods.
Ожидается, что в скором будущем в McDonald’s появятся искусственные свинина, курица и яйца. Также Beyond Meat объявила о заключении сделки с холдингом Yum! Brands, владеющим сетями KFC, Taco Bell и Pizza Hut.
11:59 27/02/2021
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