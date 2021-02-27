+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В McDonald’s пришло искусственное мясо

Один из крупнейших в мире производителей искусственного мяса Beyond Meat договорился о поставках с несколькими сетями быстрого питания, среди которых McDonald’s.


Пишут “Известия” со ссылкой на Business Insider, сообщает ru.oxu.az 

Искусственное мясо пришло в McDonald’s через новый бургер под названием McPlant (от английского plant — растение). В то же время McDonald’s собирается адаптировать под искусственное мясо и другие позиции своего меню.

Задействована в этом будет не только Beyond Meat, но и ее главный конкурент - Impossible Foods.

Ожидается, что в скором будущем в McDonald’s появятся искусственные свинина, курица и яйца. Также Beyond Meat объявила о заключении сделки с холдингом Yum! Brands, владеющим сетями KFC, Taco Bell и Pizza Hut.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]