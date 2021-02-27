В McDonald’s пришло искусственное мясо





Пишут “Известия” со ссылкой на Business Insider, сообщает ru.oxu.az





Искусственное мясо пришло в McDonald’s через новый бургер под названием McPlant (от английского plant — растение). В то же время McDonald’s собирается адаптировать под искусственное мясо и другие позиции своего меню.





Задействована в этом будет не только Beyond Meat, но и ее главный конкурент - Impossible Foods.





Ожидается, что в скором будущем в McDonald’s появятся искусственные свинина, курица и яйца. Также Beyond Meat объявила о заключении сделки с холдингом Yum! Brands, владеющим сетями KFC, Taco Bell и Pizza Hut.