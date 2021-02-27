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Только, чтобы купили: белорусский банк готов оплатить до 90% цены Geely

Предложение актуально для тех, кто нацелился на покупку нового авто.

Фото: geely-minsk.by
 
БПС-Сбербанк упростил требования по кредитам для покупателей Geely. Теперь деньгами банка можно оплатить до 90% стоимости автомобиля, собранного в Беларуси. Такая возможность действует для семи моделей, в том числе «флагманов».

Чтобы приобрести Geely взаймы, пишет blizko.by, достаточно внести 10% от его цены. В кредит можно взять седаны Emgrand 7 и GE, кроссовер Atlas и внедорожник Emgrand X7. Деньги дают и на покупку флагманских моделей – кроссоверов Coolray и Tugella, а также хэтчбека GS.
 
Кредит можно привлечь максимум на 7 лет. Процентная ставка в зависимости от доли личного вклада снижена на 2 или 3 года и составляет 9,9% годовых. После льготного периода она равняется ставке рефинансирования (7,75%) плюс 5,58 п.п. Погасить кредит можно досрочно, дополнительных платежей тогда не потребуется. 
 
В БПС-Сбербанке заверили, что решение о выдаче кредита принимают в течение одного рабочего дня. 
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