



Коллектив Гродненского механического завода. Фото: grodno.mchs.gov.by





В феврале завод уже объявил о простое из-за отсутствия заказов, рассказал Hrodna.life сотрудник, проработавший на предприятии более 10 лет. Директор предприятия Сергей Иваровский говорит, что не хочет сокращать людей и идет на оптимальные меры. Корреспондент Hrodna.life поговорила с сотрудниками и руководством завода.





На Гродненском механическом заводе два цеха, в каждом — по несколько производственных участков. Работники цехов устроили бунт 4 февраля, потому что директор предприятия Сергей Иваровский сообщил им о приказе о их переводе на ⅔ от средней зарплаты в пятницу 5 февраля. Приказом оформили вынужденный простой предприятия. То есть, на работу выходят не все сотрудники, а неработающим выплачивается 2/3 средней зарплаты за день.





Сотрудники заводоуправления — бухгалтеры, технологи, конструкторы — работают за фиксированный оклад с надбавками и при простоях теряют в зарплате незначительно. У сотрудников цехов зарплата сдельно-премиальная. Если работы нет, зарплата уменьшается.





«Рабочие предъявили ультиматум и сказали, что обратятся в независимый профсоюз, чтобы в нем проверили расценки на выполненные работы — у них сдельно-премиальная оплата труда. Также они сказали, что выразят вотум недоверия к руководителю предприятия. После этого директор отправился на разговор с работниками», — рассказал Hrodna.life сотрудник завода о ситуации 4 февраля.





На пятницу 19 февраля также оформлен приказ о простое. То есть, сотрудники не выходят на работу. В заводоуправлении могут в каждом отделе оставить дежурного работника для связи с заказчиками или поставщиками.





Четырехневка и текучка





Гродненский механический завод работает более 30 лет. Здесь производят автомобильные и другие моторные транспортные средства, прицепы и полуприцепы, машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства, металлические цистерны, резервуары и контейнеры, пластмассовые изделия. Проще говоря, молоковозы, бензовозы — спецтехнику для перевозки опасных грузов и нефтепродуктов, перевозки пищевых и технических жидкостей, и другие изделия из металла.





На март 2021 года подписан приказ на четырехдневку, пенсионеры будут работать три дня в неделю, сказал сотрудник Hrodna.life. Четырехдневную рабочую неделю ввели для экономии средств при временном отсутствии заказов.





На предприятия «дикая» текучка кадров в цехах, его покидают талантливые специалисты, рассказали Hrodna.life два источника. По словам директора Сергея Иваровского, текучка обычная, большинство сотрудников работают много лет.





Среднесписочная численность работающих за 2015 год составляла 206 человек, за 2016 год — 201, 2017 — 190, 2018 — 203, 2019 — 189, говорится в отчетных документам на сайте предприятия. Согласно тому же сайту, на 2013 год там работали 279 человек.





Условия работы





Жалуются сотрудники и на условия работы: температура в цехах составляет от 2+ до 8+ градусов. Со слов работника, нет средств, чтобы утеплить цеха, как и на обновление оборудования. В цехах было холодно и в 2006—2007 годах, рассказал работавший тогда сотрудник Hrodna.life. Зимой приходилось работать в фуфайках — не работали ТЭНы (электронагревательные приборы) в системе вентиляции.





Директор предприятия Сергей Иваровский опроверг это в разговоре с Hrodna.life. По его словам, на заводе утеплили кровлю и заменили двери, температура оптимальная — «хотите, приезжайте проверить».





Когда начались проблемы?





Гродненский механический завод включен в состав холдинга «БелАвтоМАЗ» в 2013 году, до этого с 1997 года был в составе «Белнефтехима». По словам источника, в составе «Белнефтехима» у завода было так много заказов, что приходилось работать в субботу, чтоб успевать. Часто заказывали различные автоцистерны и автотопливозаправщики для нефтеперерабатывающих предприятий, оборудование и емкости для хранения топлива для заправочный станций, а вся внутренняя территория завода была занята сотней шасси под молоковозы.





Продукция Гродненского механического завода. Фото: grodnonews.by





Со вступлением в Таможенный союз Евразийского экономического союза (ТС ЕАЭС) продукция завода подорожала, из-за чего не может конкурировать с российскими производителями. «Нашим предприятиям пищевой промышленности дешевле купить цистерну для перевозки молока в России, чем у нас», — рассказал работник завода.





После вступления в Таможенный союз продукция подорожала из-за нового технического регламента — увеличился документооборот, количество испытаний, количество разных сертификатов и одобрений. Отсюда выросла себестоимость продукции. «Если, допустим, раньше документация и сертификация стоили 10% от стоимости машины, то после вступления в действие этого регламента все 30%», — сравнил цены источник Hrodna.life.





Сравнить цены Hrodna.life не удалось, так как их нет в открытом доступе на сайтах ни белорусских, ни российских предприятий.





Таможенный союз ЕАЭС — соглашение между странами Евразийского экономического союза, заключенное для создания комфортных условий торговли между государствами-участниками ЕАЭС. Речь, в первую очередь, идет об отмене таможенных платежей и увеличении товарооборота. Сейчас туда входит Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан.





За счет чего завод выживает





Данные о выручке на сайте завода есть не за каждый год. Из них следует, что выручка нестабильная: в 2017 году она составила 13 483 000 рублей, в 2018 году — 19 980 000, в 2019 году — 13 678 000.





— Мы еще более-менее держимся за счет изделий на шасси БелАЗ, на различные горно-обогатительные комбинаты (комплексное горное предприятие по добыче и переработке твёрдых полезных ископаемых, ГОК — Hrodna.life) в России — «Апатит» в Мурманской области, Лебединский ГОК в Белгородской области, Казахстане и Африке, потому что нашему бывшему главному инженеру Геннадию Анушкевичу пришло в голову запатентовать наши конструкторские разработки. Вот за счет этого эксклюзива завод и выживает, — рассказал источник Hrodna.life.





На Гродненском механическом заводе создали более 40 собственных разработок. Это виды и модификации автотранспортных средств для перевозки различных веществ в цистернах (нефтепродукты, кислоты, молоко, спирт, и другое). На сайте предприятия это называют главным достижением.



Директор: это временно





Завод действительно переживает трудности, рассказал Hrodna.life директор предприятия Сергей Иваровский. Финансовые проблемы появились недавно: например, еще в феврале 2020 года на заводе на 200% перевыполнили план по отношению к февралю 2019 года, пояснил руководитель завода.





Он связывает трудности с пандемией — заказов стало меньше и выросли цены на закупку сырья. По его словам, это временно: предприятие уже выиграло несколько конкурсов, скоро подпишут договоры. Среди клиентов — российские предприятия.





Переход на четырехдневную рабочую неделю директор считает оптимальным вариантом. «Можно было начать сокращать людей, но у нас стоит цель сохранить коллектив», — сказал он Hrodna.life.