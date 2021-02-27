Сеть «Еврокэш»/«Златка» закрыла некоторые магазины





Некоторые точки переходят к «Еврокэш Групп», а другие закрываются, пишет Office Life. Например, точка на пр. Газеты «Звязда» в Минске перешла к «Соседям».





Изначально у сети «Златка» основным юрлицом было СООО «Златка». Сейчас все магазины исключены из реестра, а общество банкротится по заявлению кредитора «Фрутреал». Это оптовый поставщик фруктов и овощей, который связан с сетью «Дионис».





Проект «Еврокэш» начал развиваться в Беларуси с 2018 года. Первый продуктовый гипердискаунтер «Еврокэш» (торговая площадь превышает 4,4 тыс. кв. м) открылся под Минском в торгово-логистическом комплексе «Глобус Парк».





Сейчас за «Еврокэш Групп» числятся 11 магазинов. Три исключены из реестра с начала года, а еще два — в 2020 году. Зато в прошлом году появилось восемь новых записей, что может говорить о внутренней оптимизации сети, то есть переводе части магазинов на основное юрлицо. Неперспективные точки, видимо, закрываются. Всего у сети 15 активных записей в реестре на трех компаниях: «Еврокэш Групп», «Белочка» и «Белскор».







