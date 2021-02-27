МТБанк заключил с Getin Holding условный договор покупки Идея-банка
Польский Getin Holding S. A. сообщает, что 26 февраля заключил с МТБанком условный договор купли-продажи 99,9% акций белорусского Идея Банка. Этот пакет оценен в 50 млн рублей.
Условиями передачи права собственности на акции определены:
получение МТБанком согласия на сделку от белорусского антимонопольного органа;
ненаступление существенного неблагоприятного изменения в понимании условного договора купли-продажи акций;
ненаступление событий, указанных в условном договоре купли-продажи акций (касающихся в том числе выплаты дивидендов или новых сделок между продавцами и Идея Банком), без согласия МТБанка;
продажа доли в СООО «Идея Финанс».
Условный договор купли-продажи заключен по английскому праву.
Передача права собственности на акции Идея Банка произойдет после выполнения этих условий. Ожидается, что подписание договора купли-продажи акций состоится не позднее 2 апреля 2021 года.
08:26 27/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение