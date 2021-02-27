МТБанк заключил с Getin Holding условный договор покупки Идея-банка













Условиями передачи права собственности на акции определены:





получение МТБанком согласия на сделку от белорусского антимонопольного органа;





ненаступление существенного неблагоприятного изменения в понимании условного договора купли-продажи акций;





ненаступление событий, указанных в условном договоре купли-продажи акций (касающихся в том числе выплаты дивидендов или новых сделок между продавцами и Идея Банком), без согласия МТБанка;





продажа доли в СООО «Идея Финанс».





Условный договор купли-продажи заключен по английскому праву.

Передача права собственности на акции Идея Банка произойдет после выполнения этих условий. Ожидается, что подписание договора купли-продажи акций состоится не позднее 2 апреля 2021 года.