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МТБанк заключил с Getin Holding условный договор покупки Идея-банка

Польский Getin Holding S. A. сообщает, что 26 февраля заключил с МТБанком условный договор купли-продажи 99,9% акций белорусского Идея Банка. Этот пакет оценен в 50 млн рублей.




Условиями передачи права собственности на акции определены:

получение МТБанком согласия на сделку от белорусского антимонопольного органа;

ненаступление существенного неблагоприятного изменения в понимании условного договора купли-продажи акций;

ненаступление событий, указанных в условном договоре купли-продажи акций (касающихся в том числе выплаты дивидендов или новых сделок между продавцами и Идея Банком), без согласия МТБанка;

продажа доли в СООО «Идея Финанс».

Условный договор купли-продажи заключен по английскому праву.
Передача права собственности на акции Идея Банка произойдет после выполнения этих условий. Ожидается, что подписание договора купли-продажи акций состоится не позднее 2 апреля 2021 года.
Officelife.media
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