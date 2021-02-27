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Беларусь ведет переговоры о новых кредитах с РФ

Белорусские власти ведут переговоры Россией о привлечении кредитов на совместные проекты. Минск в первом полугодии ожидает поступления второго транша российского кредита в 500 млн долларов.

 
Об этом сказал министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов, передает БелТа.
 
По словам министра, странам нужно развивать инфраструктуру.

"Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России, на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда. Сейчас такие вопросы тоже прорабатываются. Инфраструктуру надо развивать", - сказал Селиверстов.
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