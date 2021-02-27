Беларусь ведет переговоры о новых кредитах с РФ

Об этом сказал министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов, передает БелТа.

По словам министра, странам нужно развивать инфраструктуру.





"Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России, на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда. Сейчас такие вопросы тоже прорабатываются. Инфраструктуру надо развивать", - сказал Селиверстов.







