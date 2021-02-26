



Об этом рассказал глава Светлогорского райисполкома Дмитрий Алейников на встрече с трудовым коллективом ЦКК, пишут «Светлагорскiя навiны».





По его словам, в ЕБРР уже была передана вся документация, пишет afn.by, однако банк в последний момент ответил отказом.









Решение о ремонте моста в Молодежном микрорайоне Светлогорске было принято во время приезда Лукашенко летом 2020 года.





В настоящее время автомобильный мост, построенный с многочисленными нарушениями закрыли после экспертизы в 2014 году из-за начавшегося разрушения опор моста. Проблема в том, что мост перекинут через железнодорожные пути. От сроков реконструкции этого объекта зависит куда более важны проект – электрификации железнодорожных путей в направлении Светлогорска.





В ноябре 2020 года ЕБРР отказался финансировать новые госпроекты в Беларуси.