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ЕБРР отказал властям Беларуси в кредите на ремонт моста в Светлогорске

Европейский банк реконструкции и развития отказал в предоставлении кредита на реконструкцию одного из мостов в Светлогорске.


Об этом рассказал глава Светлогорского райисполкома Дмитрий Алейников на встрече с трудовым коллективом ЦКК, пишут «Светлагорскiя навiны».

По его словам, в ЕБРР уже была передана вся документация, пишет afn.by, однако банк в последний момент ответил отказом.


Решение о ремонте моста в Молодежном микрорайоне Светлогорске было принято во время приезда Лукашенко летом 2020 года.

В настоящее время автомобильный мост, построенный с многочисленными нарушениями закрыли после экспертизы в 2014 году из-за начавшегося разрушения опор моста. Проблема в том, что мост перекинут через железнодорожные пути. От сроков реконструкции этого объекта зависит куда более важны проект – электрификации железнодорожных путей в направлении Светлогорска.

В ноябре 2020 года ЕБРР отказался финансировать новые госпроекты в Беларуси.
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