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World of Tanks попала в топ-10 самых доходных игр мира

Компания SuperData опубликовала исследование о самых доходных играх для персональных компьютеров, мобильных телефонов и консолей.

 
 В топ-10 игр для ПК попала World of Tanks от Wargaming, которая разместилась на девятой строчке, пишет Office Life.

Исследовательская компания отмечает, что в январе доходы от цифровых игр во всем мире выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли $11,6 млрд. Выручка от мобильных игр выросла на 6%, доходы от игр на ПК — на 31%, а от консолей — на 24%.

World of Tanks не первый раз попадает в десятку самых доходных игр. По данным на сентябрь прошлого года, «танки» были на шестой строчке.
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