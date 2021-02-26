В Беларуси снизился реальный размер пенсий
За январь в Беларуси на 1,1% снизился реальный размер пенсий (с учетом роста цен).
Если сравнивать с январем 2020-го года, то реальный размер пенсий вырос на 3,9%.
В декабре месячный рост был зафиксирован на уровне 4,1%. Тогда размер пенсии составил 482,6 рубля.
На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в декабре состояло 2 млн 485,8 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 482,6 рубля, что в 2,5 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения.
17:51 26/02/2021
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