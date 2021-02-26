+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Беларуси снизился реальный размер пенсий

За январь в Беларуси на 1,1% снизился реальный размер пенсий (с учетом роста цен).

  
Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета, пишет belmarket.by.

Если сравнивать с январем 2020-го года, то реальный размер пенсий вырос на 3,9%.

В декабре месячный рост был зафиксирован на уровне 4,1%. Тогда размер пенсии составил 482,6 рубля. 

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в декабре состояло 2 млн 485,8 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 482,6 рубля, что в 2,5 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]