В Беларуси снизился реальный размер пенсий

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета, пишет belmarket.by.





Если сравнивать с январем 2020-го года, то реальный размер пенсий вырос на 3,9%.





В декабре месячный рост был зафиксирован на уровне 4,1%. Тогда размер пенсии составил 482,6 рубля.





На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в декабре состояло 2 млн 485,8 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 482,6 рубля, что в 2,5 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения.