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Эксперт: Финансирование через евробонды для Беларуси будет закрыто до разрешения политического кризиса

Сегодня, 26 февраля, министр финансов Юрий Селиверстов в беседе с журналистами комментировал призывы оппозиции к инвестфондам продавать белорусские евробонды.

Министр уверенно заявил, что не видит никакой угрозы в таких призывах. "Не думаю, что их приобретали для того, чтобы резко продать и потерять свою доходность", — сказал Селиверстов.

По оценкам финансового аналитика компании Duff & Phelps Максима Адаскевича, даже если призывы к зарубежным инвестиционным фондам и возымеют действие, то это мало повлияет на финансовое положение белорусского государства. Ведь все деньги от бондов уже давно пришли государству — в момент их первичного размещения (то есть в июне 2020-го).

"Массовая распродажа бондов обрушила бы их котировки на вторичном рынке, но механизма для инвесторов быстро и досрочно забрать деньги у государства (особенно если оно вовремя осуществляет платежи по долгу) нет", - поясняет эксперт.

По оценке эксперта, инициативы оппозиции и публичность могут повлиять на желание инвесторов вкладываться в следующие выпуски белорусских евробондов, но и так маловероятно, что такие будут (за исключением выпусков на российском рынке).

"Хотя ставки по белорусским бондам снизились с августа, когда они достигали 8% и выше, текущая доходность бондов все еще несколько выше, чем ставки, под которые Беларусь выпускала евробонды раньше (например, по бондам с погашением в 2031 году она составляет около 6,5%, а выпущены они были под 6,4%), поэтому рефинансировать дешевые старые долги более дорогими новыми нет смысла. 

Но с учетом санкционных и других рисков, вряд ли Беларуси удастся выпустить облигации даже под 6,5%, думаю, ставка была бы еще выше", - считает специалист.

Адаскевич подчеркнул, что именно в период планирования новых выпусков призывы «не покупать» могут теоретически возыметь действие, снизить спрос и повысить ставку, сделав ее еще более высокой.

"Однако, скорее всего, рынок это сделает сам, и финансирование от международных инвесторов через еврооблигации для Беларуси будет закрыто до разрешения политического кризиса", — прогнозирует аналитик.
Источник: officelife
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