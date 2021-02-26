Долги наши тяжкие: госдолг Беларуси вырос до 40% ВВП
Госдолг Беларуси на 1 февраля 2021 года достиг 59,7 млрд рублей. Что эквивалентно 40% ВВП за 2020 год.
С начала года объем госдолга увеличился на 1,9 млрд рублей (+3,3%).
Внешний госдолг с начала года уменьшился на $0,3 млрд. При этом в январе привлечены внешние займы на $35,7 млн. Из них от российского правительства — $25,5 млн. И от МБРР — $10,2 млн.
Погашение внешнего госдолга в январе Минфин провел на $270,1 млн. Из этой суммы российскому правительству погашено $84 млн. Банкам Китая — $186,1 млн.
Внутренний госдолг с начала года вырос на 1,8 млрд рублей, до 11,6 млрд (+18%). Динамика объясняется тем, что Минфин продал на внутреннем рынке валютных облигаций на $625,9 млн.
Источник: officelife
16:00 26/02/2021
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