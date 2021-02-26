+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

То ли еще будет? Нацбанк отмечает ухудшение финансового состояния организаций в 2020 году

Согласно предварительным данным, за январь-ноябрь 2020 года, сумма убытков белорусских организаций увеличилась более чем в 4 раза, а чистая прибыль – сократилась почти на 45%.

Согласно данным, опубликованным в Аналитическом обозрении Нацбанка, за январь-ноябрь 2020 года чистый убыток белорусский компаний увеличился на 429,2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Раньше он составлял 1,4 млрд рублей, а теперь – более 6 млрд рублей.

За это же время чистая прибыль сократилась с 10,5 млрд рублей, до 5,8 млрд рублей или на 44,8%.

Доля убыточных организаций к их общему количеству увеличилась с 13,9% до 17,1%.

В абсолютных цифрах количество убыточных организаций увеличилось с 938 до 1154, а средний чистый убыток на одну такую организацию вырос с 1,5 до 5.2 млн рублей.

В то же время объем средств из бюджета, направленных на покрытие этих убытков, сократился. Если в 2019 на покрытие убытков из бюджета было направлено более 2 млрд рублей (при том, что убыток составил только 1,4 млрд рублей), то в 2020 году на эти цели направили всего 1,94 млрд рублей, хотя убыток составил более 6 млрд рублей.

Таким образом, отмечается в Аналитическом обозрении Нацбанка, произошло существенное ухудшение финансового положения белорусских организаций.
Источник: zautra.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]