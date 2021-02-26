Согласно данным, опубликованным в Аналитическом обозрении Нацбанка, за январь-ноябрь 2020 года чистый убыток белорусский компаний увеличился на 429,2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Раньше он составлял 1,4 млрд рублей, а теперь – более 6 млрд рублей.





За это же время чистая прибыль сократилась с 10,5 млрд рублей, до 5,8 млрд рублей или на 44,8%.





Доля убыточных организаций к их общему количеству увеличилась с 13,9% до 17,1%.





В абсолютных цифрах количество убыточных организаций увеличилось с 938 до 1154, а средний чистый убыток на одну такую организацию вырос с 1,5 до 5.2 млн рублей.





В то же время объем средств из бюджета, направленных на покрытие этих убытков, сократился. Если в 2019 на покрытие убытков из бюджета было направлено более 2 млрд рублей (при том, что убыток составил только 1,4 млрд рублей), то в 2020 году на эти цели направили всего 1,94 млрд рублей, хотя убыток составил более 6 млрд рублей.





Таким образом, отмечается в Аналитическом обозрении Нацбанка, произошло существенное ухудшение финансового положения белорусских организаций.