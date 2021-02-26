«Дефицит в утвержденном бюджете на текущий год запланирован в размере порядка Br4 млрд. Одним из основных источников покрытия этого дефицита, финансирования являются наши остатки, которые мы сформировали в прошлые годы.





Тогда было много вопросов, необходимо ли нам формировать профицитный бюджет или надо увеличить расходы и направить средства на текущее финансирование. Тем не менее, подушка безопасности, которую мы сформировали, как видно, не зря, будет задействована для покрытия дефицита», — передает Белта слова Юрия Селиверстова.





Как получилось, что дефицит больше миллиарда долларов? 4 млрд BYN/2,56 (прогнозный курс правительства рубля к доллару на 2021 год) — выходит 1.56 млрд.





Министр обратил внимание на социальную, по его мнению, направленность бюджета.





«Традиционно более половины расходов — социальные. Те задачи, которые были поставлены на Всебелорусском народном собрании, будут безусловно выполняться. Сегодня на заседании коллегии мы должны обсудить, какие меры нужно принять для этого. Бюджетно-налоговая политика является одним из основных инструментов выполнения всех задач соцэкономразвития»,- добавил чиновник.





Особенности 2020 года

Министр финансов рассказал куда пошло часть средств бюджета. 3.5 млрд долларов было отправлено в 2020 году на погашение внешнего долга Беларуси.





«Мы придаем очень важное значение нашим внешним обязательствам. Порядка $3,5 млрд за прошлый год было направлено на погашение и обслуживание внешних платежей. Для этих целей активно использовались ресурсы, которые мы привлекали для рефинансирования как на рынке евробондов, так и в России. Все обязательства были выполнены в полном объеме», — подчеркнул Юрий Селиверстов.





Также чиновник напомнил о коронавирусной инфекции, которая замедлила, по его мнению, экономическую активность.





«Поэтому по отдельным источникам бюджет недобрал доходов — это налог на прибыль, дивиденды, платежи и доходы от нефтехимического комплекса. Вместе с тем отдельные доходные источники к концу года восстановились, поступления от них были даже в чуть большем объеме.





Это НДС, акцизы, таможенные пошлины на экспорт отдельных товаров и некоторые другие доходы. В целом порядка Br750 млн в бюджет недопоступило», пишет Белта со слов министра.





Рассказал Юрий Селиверстов и о дополнительных тратах:





“Дополнительные деньги были выделены на систему социальной защиты, функционирование контакт-центров. Оказана поддержка и организациям реального сектора экономики. С учетом недопоступления доходов и дополнительных расходов общий объема дефицита бюджета составил порядка Br2,2 млрд».





Фамильное серебро

Телеграф писал ранее о планах государства по продаже своих активов, которые периодически начали «сливать» в сеть.





Началом “большой распродажи” назвал Николай Халезин переговоры о продаже трех стратегических предприятий Беларуси нынешними властями. Также, по неподтвержденной информации, золотовалютные резервы нашей страны меньше официальных на 30%, заявил публицист.





Информацию о переговорах по продаже флагманов белорусской промышленности Николай Халезин разместил в своем telegram-канале. Ситуацию с продажей трех предприятий Гродно Азота, Беларуськалия и БМЗ роднит желание власти получить за них больше, чем предлагают, пишет Халезин.





Российский телеграм-канал, который специализируется на сливах из кремлёвского окружения, сообщил, что на переговорах в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко могут затронуть тему продажи белорусских флагманов-заводов.





«Северсталь готова купить БМЗ со всеми долгами. Обсуждается продажа за $500 млн плюс погашение всех долгов и модернизация», — сообщил телеграм-канал «Незыгарь».





Также авторы канала уверены, что Ростех заинтересован в покупке МЗКТ за 750 млн. долларов. А «Уралхим» за «Гродно Азот» готово отдать $800 млн.





«Росстельмаш» хочет купить Гомсельмаш за $150 млн и покрыть все убытки (около $550 млн). Камаз может купить МАЗ за $1 млрд.





Роснефть за Нафтан готова отдать не более $3 млрд.