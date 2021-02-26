Соответствующее постановление № 100 было принято Советом министров РБ 23 февраля («О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости»).





В феврале цены на указанные в постановлении товары повышаться не могут, а с марта они смогут дорожать не более, чем на 0,2% в месяц. Это примерно в 2 раза меньше ожидаемых темпов инфляции в целом по всем товарам и услугам.





Увеличивать цены на большую величину можно только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.





В списке товаров, в частности, рис, мука, манка, гречка, овсянка, перловка, хлеб, говядина, свинина, куры, некоторые колбасы, рыба, молоко, кефир, сметана, творог, некоторые фрукты и овощи, сахар, мыло, туалетная бумага, подгузники и спички.





Значительная часть этих товаров производится в Беларуси, причем в значительных объемах, поэтому теоретически их дефицита возникнуть не должно. Конечно, нельзя исключить увеличения спроса на некоторые из них, способного привести к их нехватке в магазинах, но это маловероятно.





Дело в том, что в отличие от 90-х годов прошлого века, когда дефицит был обычным явлением, сейчас у людей есть возможность вложения средств — иностранная валюта.





К тому же тогда дефицит в значительной степени объяснялся вывозом некоторых товаров за границу, сейчас же рост экспорта маловероятен, так как зарубежные рынки насыщены товарами.





Министерству сельского хозяйства и продовольствия, а также здравоохранения, «Белгоспищепрому», и другим органам госуправления поручено принять меры по обеспечению поставок продукции, производимой в РБ, на внутренний рынок. Но вот некоторые импортные товары могут исчезнуть из магазинов.





Впрочем, МАРТ и Минздрав могут корректировать ассортиментные перечни товаров и лекарственных средств, которые обязательно должны быть в продаже.





К тому же, магазины могут компенсировать ограничение цен на товары первой необходимости более быстрым увеличением цен на товары из других групп.





Таким образом, цены правительство уже побороло. Осталось победить доллар. Пишем закон "Доллару не расти, а лучше даже дешеветь". Вступает в силу 1 марта 2021. После этого наслаждаемся укреплением белорусского рубля.





И как это в Нацбанке ещё не догадались?