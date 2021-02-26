Peugeot сменила логотип
Новый логотип для автомобилей Peugeot был разработан дизайнерами. Смотрите на видео, как будет выглядеть обновленный лев на решетках радиаторов марки.
На эмблеме сохранили льва, который производитель использует с 1958 года, однако на новом лого оставили только его голову с гривой.
В коммюнике отмечается, что Peugeot открывает следующую главу истории бренда – переход к новой технологической стратегии.
Этот логотип является 11-м в истории автомарки. Его поменяли после падения уровня продаж автомобильного концерна PSA Group.
10:00 26/02/2021
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