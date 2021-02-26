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Peugeot сменила логотип

Новый логотип для автомобилей Peugeot был разработан дизайнерами. Смотрите на видео, как будет выглядеть обновленный лев на решетках радиаторов марки.





На эмблеме сохранили льва, который производитель использует с 1958 года, однако на новом лого оставили только его голову с гривой.

В коммюнике отмечается, что Peugeot открывает следующую главу истории бренда – переход к новой технологической стратегии.

Этот логотип является 11-м в истории автомарки. Его поменяли после падения уровня продаж автомобильного концерна PSA Group.
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