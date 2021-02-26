Мнение: белорусский рынок без регулирования цен не может





Михаилом Грачевым. Для Беларуси регулирование и запрет на рост цен – частая практика. Иногда это проходило почти незамеченным, иногда – приносило неожиданные результаты. О том, что произошло сейчас мы MyFin поговорил с финансовым консультантом





Без регулирования никак

Нуждается ли потребительский рынок в таких ограничительных мерах? Может снижение покупательской способности и так удержало бы цены?





В той или иной мере любой потребительский рынок нуждается в регулировании, читай ограничительных мерах. Вопрос в количестве и качестве этих мер.





– В классической теории рынок регулирует себя сам путем баланса спроса и предложения. Но, учитывая особенности и специфику белорусского национального рынка, без государственного вмешательства зачастую не обойтись. Почему-то на нашем рынке снижение потребительского спроса всегда приводит к скачку цен. А не наоборот. Как-то наши продавцы не умеют по-другому. Поэтому приходится уповать не на «руку рынка», а на государственный «перст указующий», хотя при других обстоятельствах вполне можно было бы обойтись и без этих мер.





Почему постановление приняли так внезапно? Без анонса, хотя бы формального обсуждения.





– Вероятно, у МАРТа возник своеобразный цейтнот, когда в декабре-2020 и январе-2021 инфляция перешагнула плановые значения (7,4% и 7,7% соответственно), Нацбанк на этом фоне перенес принятие решения о ставке рефинансирования на 12 марта по той же причине (получается, что ставка сравнялась с инфляцией), а вопрос кредитования экономики подвис в воздухе. На этом фоне возникла необходимость принятия экстренных мер, что мы и видим.





Поставщики уже заложили риски в цены

Будет ли в ближайшее время заметная реакция на Постановление? Со стороны потребителей, продавцов, государственных органов? Может быть, начнется «хапун», или продавцы начнут «хитрить» с ценами, или пойдут повальные проверки?





– С большой долей вероятности поставщики-продавцы-торговые сети уже заложили в цены подобные риски, поэтому каких-либо резких подвижек на рынке ожидать не стоит. Тем более, что перечень продуктов из 62-х наименований не является новым хребтом потребительской корзины. Ну а проверки – без них никогда не обходились. Будет их чуть больше или чуть меньше – потребители вряд ли это прочувствуют.