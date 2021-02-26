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Администрация Лукашенко задумалась об эволюции ИП и налогообложения

Белорусским властям пришлось комментировать недавнее творчество Госконтроля в борьбе с очередными схемами налоговой оптимизации, на амбразуру был брошен целый замглавы администрации, по совместительству председатель Совета по развитию предпринимательства Дмитрий Крутой.



«Письмо КГК с предложениями по изменению системы налогообложения ИП получило большой резонанс в прессе. Полагаю, что все эти схемы ухода от налогов – точечные случаи несистемного характера. Тем не менее, в ходе контрольно-проверочной деятельности в течение длительного периода сформирована база минусов функционирования института ИП», - пояснил он мотивы Госконтроля на заседании совета.

«Да, можно просто подправить законодательство, чтобы такие схемы ухода от налогов через ИП стали невозможны», - сказал Крутой, но дал понять, что администрация более радикально смотрит на эту проблему.

«…возможно, пришло время для системных эволюционных изменений. Сейчас идет большая консультационная работа, и моя задача – «напитаться» от вас информационно, чтобы глубже понять сложившиеся здесь проблемы и обсудить конструктивные подходы по их решению. Наша цель – сформировать условия налогообложения, которые обеспечивали бы справедливую конкуренцию и стимулировали эволюцию бизнеса, переход от ИП к более сложным формам его организации и функционирования», - сказал замглавы администрации.

Предлагаемые Госконтролем меры включали отмену с 2022 года единого налога для ИП с переводом на упрощенную систему налогообложения с уплатой налога в размере 5% от выручки либо 16% для «высокодоходных» видов деятельности - консультационных, маркетинговых и иных услуг, и т.д.
АФН
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